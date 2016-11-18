人民币汇率稳健格局并未改变 跟风兑换美元没必要--人民日报

路透北京11月18日 - 人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，在当前中国宏观政策稳健、改革措施得力、经济转型升级势头向好的背景下，人民币并不存在大幅贬值的基础，人民币汇率保持稳健的大格局不会改变，跟风兑换美元没必要。

文章援引上海社科院世界经济研究所研究员周宇称，事实上，仅以美元作为衡量人民币的标尺是一种错误认识。相比之下，参照一篮子货币而非单一货币显然更为科学和公正，不过由于人民币刚刚加入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子，所以人们在观念上作出适应和改变可能还需要一些时间。

“虽然这几天人民币兑美元一度创下近八年新低，但是如果据此判断人民币‘不行了’，显然不够严谨。”文章称。

最近几天，人民币兑美元汇率走势偏弱、中国连续数月减持美国国债等消息引起海内外广泛关注。一些市场人士将中国减持美债与维护人民币汇率稳定相联系，并下调了人民币汇率预期。

中国外汇投资研究院院长谭雅玲认为，美元指数上升是导致近期人民币以及其他非美元货币走低的重要诱因。其中，美国股市高涨、特朗普经济刺激计划、美联储加息预期等因素不容忽视。

在谭雅玲看来，尽管人民币兑美元短期内有所贬值，但是中国内部市场的消费价格和生产资料基本价格并没有太大变化，因此人们既没必要对人民币短期波动过度敏感，也不必跟风去兑换美元。

在中国减持美国国债与人民币汇率之间的关系上，专家也表示不应该过度联系。周宇指出，减持美国国债涉及诸多层面的问题，如贸易收支、资金流动、企业投资需求、外汇储备保值增值等。如今，随着中国经济日益融入世界，中国企业赴海外投资、国际产能合作等诸多领域都会产生美元需求；同时，在美元已走高、美联储未再次加息之时适当减持，也有利于外储收益变现。

分析人士称，一国货币坚挺与否，最根本还是看其自身经济能否实现高质量的可持续发展。而如今，中国经济中一个个看似不大但却十分重要的新变化，正汇聚为人民币长期坚挺的底气。且中国在政策方面的回旋余地和空间也将成为维护人民币汇率稳健格局的有力保证。

值得注意的是，债券市场已经清晰地反映出人民币资产海外需求的提升。数据显示，今年9月份，境外机构持有境内债券增量为507亿元人民币，创下2014年有统计数据以来新高；10月份境外机构在银行间债市的托管量为7,432.18亿元，较9月又增加167.86亿元。（完）