中国国有炼厂获得约130万吨一般贸易成品油出口配额--消息

路透北京4月10日 - 三位消息人士周一表示，中国国有炼厂总共获得131.5万吨的一般贸易成品油出口配额。

这批配额主要针对柴油和汽油。此外，这些炼厂还获得了333.5万吨的加工贸易成品油出口配额。中国已经同意对根据一般贸易方式出口的成品油提供税收激励措施。

其中两位消息人士表示，在3月初公布的一般贸易成品油出口配额中，中国石油(0857.HK)获得100万吨的出口配额，中石化获得了30万吨的配额。

第三位消息人士称，作为“尝试”中海油获得1.5万吨的出口配额，该消息人士直接了解中海油的贸易业务。

这些是2017年的第二批一般贸易出口配额。其中一名消息人士称，今年初中石油是唯一获得出口配额的炼厂，获得了60万吨的出口配额。

3月底时，中国根据现有加工规定发出了第二批2017年配额，数量较第一轮减少了73%。

三位熟知规定的消息人士表示，政府2016年底同意就燃料出口给予税赋优惠，让炼厂在生产数量及时间上有更大弹性，提高配额的吸引力之后，国有炼厂申请一般贸易配额。

中石化(0386.HK)周五表示，已根据一般贸易规定出口一批柴油船货，此为13年来首见。

路透先前报导，中国石油并未取得最新一轮的加工贸易配额。

消息人士表示，中国石油并未申请加工贸易配额，仅要求一般贸易配额，因该公司认为贸易配额条件具有更大的吸引力。

国有油企通常不对日常运营事务做回应。(完)