中国国有资本风险投资基金成立 总规模约2,000亿元人民币

路透北京8月18日 - 中国国有资本运营公司--中国国新周四称，中国国有资本风险投资基金今天成立，基金总规模约2,000亿元人民币，首期规模1,000亿元。基金将按市场化、专业化原则运作，在回报良好的前提下，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。

国新网站新闻稿称，基金主发起人和控股股东为中国国新。中国国新出资340亿元，作为主发起人和控股股东，中国邮政储蓄银行、中国建设银行、深圳投资控股有限公司分别出资300亿元、200亿元和160亿元。

新闻稿援引国资委副主任孟建民讲话称，基金作为规模最大的“国家级”风险投资基金，要坚持落实国家战略、服务央企发展的基本定位，以前瞻性、战略性、基础性行业的核心、关键技术突破和产业化为重点，大力开发和投资技术创新、产业升级项目。

他指出，国有资本运营公司不是以一项或几项产业发展为目标，而是要通过资本运作来支持和配合整个中央企业的改革发展。资本运作是联合社会资本，并通过对资本的专业化管理、市场化流动，助力央企发展，优化国有资本布局结构，实现国有资本保值增值。

中国国新是经中国国务院同意确定的两家国有资本运营公司试点企业之一，国务院国资委授权中国国新牵头设立中国国有资本风险投资基金，通过国有资本风险投资基金的市场化、专业化运作，对促进中国科技进步、产业升级发挥重要作用。(完)