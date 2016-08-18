中国国有资本风险投资基金成立 总规模约2,000亿元人民币

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月18日 - 中国国有资本运营公司--中国国新周四称，中国国有资本风险投资基金今天成立，基金总规模约2,000亿元人民币，首期规模1,000亿元。基金将按市场化、专业化原则运作，在回报良好的前提下，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。
国新网站新闻稿称，基金主发起人和控股股东为中国国新。中国国新出资340亿元，作为主发起人和控股股东，中国邮政储蓄银行、中国建设银行、深圳投资控股有限公司分别出资300亿元、200亿元和160亿元。
新闻稿援引国资委副主任孟建民讲话称，基金作为规模最大的“国家级”风险投资基金，要坚持落实国家战略、服务央企发展的基本定位，以前瞻性、战略性、基础性行业的核心、关键技术突破和产业化为重点，大力开发和投资技术创新、产业升级项目。
他指出，国有资本运营公司不是以一项或几项产业发展为目标，而是要通过资本运作来支持和配合整个中央企业的改革发展。资本运作是联合社会资本，并通过对资本的专业化管理、市场化流动，助力央企发展，优化国有资本布局结构，实现国有资本保值增值。
中国国新是经中国国务院同意确定的两家国有资本运营公司试点企业之一，国务院国资委授权中国国新牵头设立中国国有资本风险投资基金，通过国有资本风险投资基金的市场化、专业化运作，对促进中国科技进步、产业升级发挥重要作用。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。