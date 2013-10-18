中国前三季国企利润同比增10.5%

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月18日 - 随着中国经济回暖，企业经营效益明显好转。中国财政部周五公布，1-9月国有企业累计实现利润同比增长10.5%，较上月的9.7%进一步提升。
刊登在财政部网站的新闻稿称，1-9月国有企业累计实现利润总额17,667.3亿元人民币；其中中央企业12,838.3亿元，同比增长16.3%，与上月基本持平。
同期地方国有企业累计实现利润总额4,829亿元，同比降幅缩窄至2.4%，较上月的下降5.3%明显改善。
“实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、交通行业、石化行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、化工行业、煤炭行业、机械行业等。”新闻稿称。
财政部并公布，1-9月国有企业应交税费26,941.5亿元，同比增长7.6%；累计实现营业总收入337,057.8亿元，同比增长11%。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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