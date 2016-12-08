中国统计局长：推动统计法实施条例出台 确保统计数据真实准确

路透北京12月8日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆撰文称，坚持依法统计依法治统，加快完善统计法律制度，积极推动《统计法实施条例》出台，为统计工作发展提供更为健全的法律保障，确保统计数据真实准确。

人民日报周四刊登他的文章称，要研究制定《民间统计调查管理条例》，规范民间统计调查行为，推动民间统计健康发展。全面推进统计地方性法规的修订，加快完善统计规章、规范性文件。

“积极鼓励社会各界检举统计弄虚作假等违法行为，坚持有案必查、查案必实、实案必惩，对于查实的弄虚作假等统计违法案件，不管涉及到什么地方、什么部门、什么单位、什么人，都严格依法予以惩处。积极推进统计执法‘双随机’抽查，公平有效透明地进行事中事后监督。”文章称。

严格依法组织实施统计调查。增强国家统计局对全国统计工作组织领导和协调能力，强化上级统计机构对下级统计机构的业务领导和监督管理，切实维护统计机构、统计人员独立统计职权不受侵犯。

依法设立统计调查项目，制定统计调查制度，组织实施统计调查。依法指导管理统计业务，强化统计调查项目及制度审批与备案，推进部门行政记录在统计调查中的应用，加快建立统计信息共享机制。依法监督检查统计工作，推动各级统计机构有效履行监督检查职责。

坚持执法必严违法必究。对各种统计违法违纪行为实行零容忍，让违法者真正付出高额的成本，努力形成不敢违法、不能违法、不想违法的社会氛围。（完）