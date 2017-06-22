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中国财经 | 2017年 6月 22日 星期四 16:52 BJT

中国统计局发言人称未来几个月PPI将基本持稳

路透北京6月22日 - 中国统计局新闻发言人刘爱华周四表示，未来几个月中国工业生产者出厂价格指数（PPI）预计将基本持稳。

她是在一次记者会上做出上述表示的。

中国5月PPI延续高点回落之势，同比上涨5.5%，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落。预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。（完）

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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