中国统计局发言人称未来几个月PPI将基本持稳

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月22日 - 中国统计局新闻发言人刘爱华周四表示，未来几个月中国工业生产者出厂价格指数（PPI）预计将基本持稳。
她是在一次记者会上做出上述表示的。
中国5月PPI延续高点回落之势，同比上涨5.5%，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落。预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。