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时事要闻 | 2017年 5月 31日 星期三 17:49 BJT

中国国家统计局原局长王保安受贿1.53亿余元人民币被判无期--央视新闻

路透北京5月31日 - 中国中央电视台微博周三称，河北张家口中院周三公开宣判，中国国家统计局原局长王保安因受贿1.53亿余元人民币被判无期，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴受贿所得财物及孽息。

今年5月11日，河北省张家口中院一审公开开庭审理国家统计局原党组书记、局长王保安受贿一案，检察院指控其受贿逾1.5亿元人民币。

中国中央纪委监察部网站去年8月公布，给予国家统计局原党组书记、局长王保安开除党籍和开除公职处分，收缴其违纪所得，并将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中纪委称，经立案侦查，王保安毫无政治信仰，长期搞迷信活动，严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，频繁出入高档酒店及高消费娱乐场所；道德沦丧，大搞权色、钱色交易。

广东珠海中院亦在同日公开宣判浙江省人民政府原党组成员、宁波市人民政府原市长卢子跃受贿案，对卢子跃以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；追缴受贿孳息。卢子跃收受财物1.48亿元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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