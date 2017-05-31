中国国家统计局原局长王保安受贿1.53亿余元人民币被判无期--央视新闻

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京5月31日 - 中国中央电视台微博周三称，河北张家口中院周三公开宣判，中国国家统计局原局长王保安因受贿1.53亿余元人民币被判无期，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴受贿所得财物及孽息。
今年5月11日，河北省张家口中院一审公开开庭审理国家统计局原党组书记、局长王保安受贿一案，检察院指控其受贿逾1.5亿元人民币。
中国中央纪委监察部网站去年8月公布，给予国家统计局原党组书记、局长王保安开除党籍和开除公职处分，收缴其违纪所得，并将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中纪委称，经立案侦查，王保安毫无政治信仰，长期搞迷信活动，严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，频繁出入高档酒店及高消费娱乐场所；道德沦丧，大搞权色、钱色交易。
广东珠海中院亦在同日公开宣判浙江省人民政府原党组成员、宁波市人民政府原市长卢子跃受贿案，对卢子跃以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；追缴受贿孳息。卢子跃收受财物1.48亿元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。