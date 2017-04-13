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中国财经 | 2017年 4月 13日 星期四 09:46 BJT

中国国务院常务会议通过统计法实施条例草案 确保统计数据真实权威

路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。

中国中央人民广播电台并援引会议内容称，会议还部署推进医联体改革，启动多种形式的医联体建设试点，推动优质医疗资源下沉，提升基层医疗水平。（完）

(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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