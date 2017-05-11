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时事要闻 | 2017年 5月 11日 星期四 16:55 BJT

中国原国家统计局局长王保安被控受贿逾1.5亿元 当庭认罪--央视

路透北京5月11日 - 中国央视新闻微博周四报道，河北省张家口中院今日一审公开开庭审理国家统计局原党组书记、局长王保安受贿一案，检察院指控其受贿逾1.5亿元人民币。

央视（CCTV）报道称，检方指控，王保安直接或通过其亲属非法收受他人财物，共计折合人民币1.5428亿余元。王保安当庭认罪、悔罪。法庭择期宣判。

中纪委于去年1月公布，王保安涉嫌严重违纪，接受组织调查。并于8月决定对其开除党籍和开除公职。王保安分别在财政部、国家税务总局任过职，2015年4月任国家统计局党组书记、局长。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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