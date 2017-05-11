中国原国家统计局局长王保安被控受贿逾1.5亿元 当庭认罪--央视

如果存款遭国外机构提领 卡塔尔政府准备好支持银行--QFC高管
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透北京5月11日 - 中国央视新闻微博周四报道，河北省张家口中院今日一审公开开庭审理国家统计局原党组书记、局长王保安受贿一案，检察院指控其受贿逾1.5亿元人民币。
央视（CCTV）报道称，检方指控，王保安直接或通过其亲属非法收受他人财物，共计折合人民币1.5428亿余元。王保安当庭认罪、悔罪。法庭择期宣判。
中纪委于去年1月公布，王保安涉嫌严重违纪，接受组织调查。并于8月决定对其开除党籍和开除公职。王保安分别在财政部、国家税务总局任过职，2015年4月任国家统计局党组书记、局长。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。