中国四季度工业经济料仍延续总体平稳、稳中有进的格局--统计局

路透北京10月20日 - 中国国家统计局周四发布数据解读称，四季度工业经济预计仍将延续总体平稳、稳中有进的基本格局；但目前国内投资增速企稳回升的基础尚不牢固，企业投资信心整体偏弱。

同时，受热点城市房地产市场调控政策和三、四线城市去库存压力的影响，未来中国房地产投资走势仍有较大不确定性。

统计局网站援引工业司司长赵云城称，当前工业经济积极因素增多，活力渐增，向好趋势有所加强。但传统产业转型升级需要一个过程，工业生产增速持续回升的动力依然不足。预计四季度工业经济仍将延续总体平稳、稳中有进的基本格局。

“在供给侧结构性改革不断推进和稳增长政策效应持续释放的共同作用下，前三季度固定资产投资增速呈现企稳回升的苗头，特别是新开工项目计划总投资增速仍高达22.6%，对下一阶段投资增长的支撑作用较为强劲。”统计局投资司司长贾海则表示。

但贾海认为，投资增速企稳回升的基础尚不牢固，如产能过剩和市场需求不振的双重压力仍制约着经济发展，企业投资信心整体偏弱；另外在热点城市房地产市场调控政策和三、四线城市去库存压力的作用下，未来房地产投资走势仍有较大不确定性，这些情况仍需高度关注。

居民消费方面，统计局住户办主任王萍萍提出，当前全国居民收入和居民消费持续较快增长难度有所增加。部分行业去产能影响相关从业人员收入增长，部分大宗农产品价格下降使部分地区农业增收困难，农民工工资持续增长的动能不足等问题都需要引起高度重视。

周三公布数据显示，中国三季度GDP增速持平于二季度的6.7%，符合市场预期。同期的工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。[nL4S1CP1IY]（完）

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