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中国财经 | 2016年 2月 27日 星期六 08:19 BJT

中国发改委副主任宁吉喆兼任国家统计局局长

路透北京2月26日 - 中国国家统计局周五称，中央决定宁吉喆兼任国家统计局局长、党组书记。

统计局网站新闻稿指出，国家统计局今日召开干部大会，中共中央组织部副部长邓声明宣布了上述中央决定。

国家发改委网站资料显示，宁吉喆目前担任国家发改委副主任，分管政策研究室、国民经济综合司、利用外资和境外投资司。

中央纪委监察部上月底公布，时任国家统计局党组书记、局长王保安涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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