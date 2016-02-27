中国发改委副主任宁吉喆兼任国家统计局局长

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国国家统计局周五称，中央决定宁吉喆兼任国家统计局局长、党组书记。
统计局网站新闻稿指出，国家统计局今日召开干部大会，中共中央组织部副部长邓声明宣布了上述中央决定。
国家发改委网站资料显示，宁吉喆目前担任国家发改委副主任，分管政策研究室、国民经济综合司、利用外资和境外投资司。
中央纪委监察部上月底公布，时任国家统计局党组书记、局长王保安涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)