中国稳增长紧迫性增强 楼市政策步入关键观察窗口期--华创

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透北京5月14日 -中国4月工业和投资表现均逊于预期，尤其房地产投资增速放缓严重拖累整体投资增长。在国内券商华创证券看来，现有稳增长政策的力度尚不足以使经济完全摆脱惯性下滑的风险，预计接下来仍将维持小步快跑的政策刺激基调。
该券商在最新报告中并指出，资金端的紧缩是造成地产投资活动降速的主因，而为防止房地产行业对后续经济增长造成更深度的拖累，房地产相关调控政策正步入关键观察窗口期。
华创认为，虽然4月工业环比来看略有回升，且PPI（工业生产者出厂价格指数）环比降幅亦收窄，表明经济下行压力有所减缓，但依然未能摆脱惯性下滑的趋势，企稳回升的动力不足。
“从近期电厂煤耗、钢材价格等高频工业品量价数据来看，进入5月后上述疲弱的态势还在延续，”华创称，近阶段曾多次强调“目前的稳增长紧迫性较去年二季度末更甚，政策力度亦将大于去年”，预计接下来仍将维持小步快跑的政策刺激基调。
该券商指出，地产行业景气度的急转直下继续对投资形成冲击的同时，基建投资对地产投资下行的对冲力度不足，4月财政投放的减速可能延缓了基建项目启动和施工的节奏。
“但是，在一系列微刺激政策下，4月信贷投放中的中长期贷款比重已经出现了明显上升，预计后期基建投资对经济的支撑力度将逐渐增强，”报告称。
华创指出，由于商品房销量持续下滑、同业非标业务压缩和银行对开发贷的谨慎，4月房地产开发到位资金累计同比降至4.5%，为2008年11月以来新低。
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虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期：工业增加值同比增长8.7%，路透预估中值为增长8.9%；4月社会消费品零售总额同比增长11.9%，预估为12.2%；1-4月固定资产投资同比增长17.3%，亦低于预估中值的增长17.7%。
其中，1-4月全国房地产开发投资同比增长16.4%，较1-3月回落0.4个百分点；房地产开发企业土地购置面积同比下降7.9%，降幅扩大5.6个百分点；全国商品房销售面积同比下降6.9%，销售额下降7.8%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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