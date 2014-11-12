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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 12日 星期三 14:01 BJT

中国新一代隐形战机“歼31”亮相珠海航展

中国新一代隐形战机“歼31”周二在珠海航展亮相。中国希望“歼31”在国际市场与美国同类战机竞争。“歼31”由中国航空工业集团公司(Avic)研制。“歼31”进行了飞行表演，航展上展出的是实体模型版本。路透
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