中国钢铁业的2012：屋漏偏逢连夜雨

2011年11月23日在合肥一家钢铁厂拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 钢铁业利润微利或亏损风险加大

* 2012年中国粗钢表观消费量增长4%左右

* 今年钢铁出口形势会十分严峻

路透北京1月5日电---中国钢铁行业的2012年可谓"屋漏偏逢连夜雨",在成本仍面临较大上升压力的同时,内外需求双双面临疲软前景,企业经营风险将进一步加大.

中国钢铁工业协会理事长朱继民称,世界经济不确定性、不稳定性上升,今年钢铁出口形势会十分严峻,而国内经济发展中更面临内需增长面临下行压力、生产成本上升压力较大、主要用钢行业增速减缓等新问题.

"受成本升、需求减、融资难、融资贵等多重因素挤压,预计明年整个钢铁行业将面临高成本、高库存、低售价的压力,行业利润仍将可能处於较低水平,钢铁生产企业微利或亏损的风险将进一步加大."他在中钢协会议上称.

中钢协网站刊登新闻稿显示,在钢材进出口量折合成粗钢保持净出口的情况下,2012年中国国内粗钢表观消费量为7亿吨左右,增长4%左右.2011全年粗钢产量在6.83亿吨左右,比上年增长9.2%左右,全年出口钢材4,900万吨左右,同比增长16%左右.

在去年前11个月,中钢协会员钢铁企业累计实现利润853亿元人民币,同比增长8.07%,但产品销售利润率只有2.55%,远低於同期全国规模以上工业企业平均利润率的水平,当年10月和11月企业亏损面超过三分之一.

"由於信贷政策持续收紧,企业融资难度加大,资金使用成本大幅度上升,许多企业生产经营陷入严重困难...部分企业为保证生产经营正常运行,不得不放缓或是暂停部分项目的投资建设."他说.

生产成本却仍在不断上升,去年前11个月进口铁矿石平均到岸价较去年同期上涨了31.49%.由於进口铁矿石价格相对於钢材价格的滞後效应使企业陷入了"以高价格矿石生产,以低价格销售钢材"的困境,今年成本推动价格上涨的压力将持续存在.

德邦证券在其钢铁行业2012年投资策略报告中写道,由於全年经济增速放缓,钢铁产量增速将放缓,产能过剩局面持续存在;钢材现货价格仍有压力,但下跌空间预计有限;钢企盈利空间维持低水平,但成本压力有望小幅缓解.

**内外需求疲软**

受欧美主要市场经济增长乏力,国内房地产行业持续调控、汽车市场增速放缓、铁路建设放缓趋势明显等拖累,钢铁行业在需求方面今年仍然面临着不小的困难.

与此同时,全行业仍将面临供求严重失衡的严峻形势,"新增产能将进一步释放,特别是板带材、无缝管等项目投产,将使产品同质化竞争进一步加剧."朱继民说.

华泰证券分析报告提供的数据则显示,2011年中国粗钢产能约8亿吨,预计2012年粗钢产能达8.7亿吨,在粗钢产能不断扩张的同时,主要钢材品种产能保持高增长态势.

朱继民初步预计,在钢材进出口量折合成粗钢保持净出口的情况下,2012年中国国内粗钢表观消费量仅为7亿吨左右,同比增幅仅约4%.

中国证券报上周援引冶金工业规划研究院预计,2012年中国钢材消费量将达6.46亿吨,较今年的预计消费量增长约5.9%.全年建筑行业钢材需求量为3.5亿吨,占总消费量的54.2%.机械、造船、汽车行业的钢材消费量分别为1.28亿吨、2,200万吨和4,400万吨.

作为行业协会,朱继民称中钢协将把稳市场、控产量,并促进调结构等工作落实,包括促进企业兼并重组、加快铁矿石保障体系建设等重点.

"加快铁矿石保障体系建设,除完善铁矿石价格指数和进口铁矿石代理制以外,协助企业积极做好加快在海外投资开矿和国内矿山建设的相关工作."他表示.

去年11月末时新华社报导,宝钢集团、中铁建等将以中方联合体的形式,参与中国铝业(601600.SS)(2600.HK)与力拓(RIO.AX)(RIO.L)合资的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目开发.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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