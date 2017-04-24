中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协

路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。

他在中钢协官网撰文称，一季度钢铁行业开局良好，运行基本平稳，但也存在一些问题，包括钢材出口持续大幅度下降、钢材价格波动较大等；一季度的运行态势不能代表全年的运行态势，全年粗钢产量及消费量是增是减还有待于观察。

“钢材价格的涨跌还是要看供需关系，钢材价格能否在合理区间运行需要共同维护。希望大企业、区域骨干企业在价格上要有定力，在生产上坚持按订单组织，没有订单不生产。”顾建国称。

他并称，钢铁行业经历了2015年的惨痛，因此，钢铁企业一定要克服短视行为，不可盲目扩大产量；要清醒地认识到钢铁行业效益回升的基础还不牢固，不能误认为行业市场形势已发生了根本性改变而放松努力。

顾建国指出，2017年是去产能的攻坚年，协会和会员企业将一如既往的配合政府开展相关工作，要坚决淘汰僵尸企业，坚决取缔“地条钢”，淘汰落后产能；坚决打击违规违法项目，严防新增产能；加快推进联合重组，提高行业集中度；稳妥安置人员，妥善处置好债务问题。

他并称，高杠杆同样会造成钢铁行业转型升级的滞后。当前一部分骨干企业资产负债高，财务负担重；但是这些企业同时又有着自身的竞争优势，如产品、区域、人才等方面的优势。这样的骨干企业一旦能够去杠杆，减轻债务负担，即可焕发企业的青春活力，因此建议金融系统对钢铁企业应该是有保有压。

“企业去杠杆迫切程度高，而具体操作起来，困难重重。有的企业实施了债转股，据悉还只能算是'名股实债'，资产负债率下来了，实际负担反而上升了，这不是我们所希望的。”顾建国称。

他谈到，中钢协会同银监会3月9日在南昌召开了钢铁行业首场去杠杆会议，提出了用3-5年时间，促使行业资产负债率降到60%以下的目标，并希望在银监会等政府部门的支持下，尽快确定一批去杠杆的先行企业，通过一系列有效措施把资产负债率和企业债务负担降下来，把去产能中资产、债务处置好。

中国国家统计局此前公布的数据显示，3月钢铁产量达到7,200万吨，超越2015年3月创下的前纪录高点7,065万吨。（完）

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