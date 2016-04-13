焦点：中国钢铁产能过剩冰冻三尺非一日之寒 化解寒冰非一日之暖

路透北京4月13日 - 中国正面临越来越大的国际压力，要求化解钢铁供应过剩问题。因为随着中国钢铁向国际市场的大量溢出，陷入困境的海外钢铁生产商面临关停的风险。

中国钢铁产量占到全球的一半，尽管中国政府宣示要解决产能过剩问题，但那些寄望中国能迅速解决的人，将会感到失望。

中国钢铁生产过剩是多年累积的结果，要想根除也将需要多年时间。目前中国经济增速正处于25年来最慢，而且劳资纠纷也呈现上升趋势，中国政府担心的一大隐患是，若裁掉数百万钢铁工人，将可能带来的社会动荡问题。

“关停产能无法一夜之间完成，”一位与中国政府领导层有联系的消息人士称，“社会稳定是优先考量。”

中国经济增速逐渐放缓，导致钢铁业中出现巨大的过剩产能，众多已背负较高债务的生产商，又因严重亏损而进一步承压。许多钢企藉由出口寻找对策。2015中国钢铁出口规模增至纪录高位，这是导致国际钢铁价格跌至10年低位的一个主要因素。

印度塔塔钢铁(TISC.NS)将撤出英国的决定归咎于包括来自于中国的廉价进口品，这一决定恐让1.5万个就业岗位不保。

周一，超过4万名德国钢铁业劳工走上街头，抗议中国倾销，另外也抗议产业整并等让他们担心会失去工作的议题。

各界普遍预期将代表民主党角逐美国总统大位的希拉里克林顿，也加入批评的行列，她周一称“当中国违反规定在我们市场进行倾销时，将使他们尝到苦果。”

**恶性循环**

官方数据显示，中国年产能略超过11亿吨，不过分析师估计还存在着1亿吨的非法产能。

官方数据显示过剩产能约3-4亿吨/年，2015年出口达到创纪录的1.1亿吨，约是英国年度钢材产量的10倍，这突显出北京当局所面临的问题有多么严重。

中国的过剩产能，很多是源起于2009年用债务助燃的刺激政策，当时中国政府向经济注资4万亿(兆)人民币(6,250亿美元)，以抵御全球金融危机。

这波刺激措施在2009年推动钢铁需求骤增高达1亿吨，促使钢厂利用廉价信贷大举扩充产能。

中国钢铁工业协会(中钢协/CISA)秘书长刘振江说，当年那些钢厂大喜过望--他们不必倒闭了，松了一口气，但也对产能过剩放松了警戒。

中国2月时承诺将在五年内关停1-1.5亿吨老旧产能，为化解困局燃起一线希望，但由于中国当局力图尽量减少裁员及对社会的冲击，实际钢铁产量预料仍会维持高位。

新的钢厂持续上线投产，中钢协已经警告，今年产能将会进一步增加。

“中国政府想必对于究竟该如何着手十分不安，”中国劳工通讯(China Labour Bulletin)发言人郭展睿(Geoffrey Crothall)指出。“我认为最终压力将会极大，他们将不得不动手进行。但你不能期望这在一夜之间发生。”

中钢协秘书长刘振江指出，既有钢厂在抑制供应方面基本没有作为，许多钢厂陷入了“恶性循环”，一看到钢价有改善迹象，就加大生产。

他表示，许多钢企“恶性竞争”，提高产量压低价格，企图逼走对手。

政府的政策措施也并不一定总是有所帮助。政府原打算整合10家最大钢铁企业掌握的60%产能，结果却刺激了一股中型钢企的扩张热潮，因为这些企业急于避免被吞并的命运。

**积弊难以根除**

国务院总理李克强周一表示，中国政府希望加快提升改造传统动能，淘汰落后产能，消化钢铁煤炭等过剩产能。

但中央政府面临来自许多地方政府的强大阻力。大量“僵尸”企业依靠地方政府的支持得以苟延残喘，地方政府害怕钢企倒闭造成大量失业，因而接下它们日益沉重的债务。

“你要关闭的并不只是钢铁厂，而是他们所在的整个社区，”郭展睿说。“这也就是为什么政府要关停它们会如此困难。”

中国的企业破产机制也带来严重挑战。石横特钢有限公司董事长张武宗表示，破产法对企业管理层基本上起不到保护作用，高管的个人资产也会被冻结。

国家发改委产业协调司巡视员夏农表示，中国的“适者生存”机制仍不充分，钢铁产业依然存在劣币驱逐良币的现象。

图表：

中国钢铁供应过剩： tmsnrt.rs/1Y0kLb4

中国钢铁出口： link.reuters.com/qyz68v

中国钢铁产量： link.reuters.com/xyh85w

(完)