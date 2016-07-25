要加大政策力度稳工业 上半年钢铁去产能完成三成--中国工信部

路透北京7月25日 - 中国工业和信息化部副部长冯飞周一表示，下半年工业经济还有很多不确定性，要加大政策力度保持住工业趋稳态势；他并透露，今年上半年钢铁去产能完成目标任务三成左右。

据中国网直播工信部发布会内容，冯飞称工业运行之难体现在有效需求总体偏弱、新旧动能转换还要一个过程，以及一些地区和行业下行压力比较大。

在去产能方面，上半年主要还是目标的分解、政策的落地。据初步统计，今年上半年钢铁去产能的量达到1，300多万吨，是今年目标任务的30%左右。总体上来看，上半年的工作重点是任务的部署。

“下半年要进一步加大实施力度，进入到一个新的阶段，从目标任务的分解、政策的落地转到实质性推进钢铁去产能。”他说道。

据其介绍，整个去产能的目标是五年压减钢铁1.4亿吨产能，今年完成4,500万吨的去产能目标任务。

他指出，下一步的工作是：督促省级人民政府把责任落实到各级政府；把目标任务落到企业和生产线上；开展淘汰落后产能、清理违法违规建设项目和联合执法三个专项行动，现在已经在实施；严控新增产能，坚决防止边减边增，对于违规违法的建设项目一经发现要严肃查处，各地不得以任何名义和任何方式备案新增产能的钢铁项目。

“对于完成今年的钢铁去产能的目标任务，我本人还是有足够信心的。”冯飞表示。

中国工业生产增速逐渐趋稳。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6%，其中一季度增长5.8%，二季度增长6.1%。（完）