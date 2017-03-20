中国认为钢铁产能过剩不能只盯着中国 各国应加强合作

路透北京3月18日 - 中国商务部副部长王受文周六表示，应对钢铁产能过剩需要全球加强合作，不应只盯着中国。

王受文在北京的中国发展高层论坛上表示，讨论钢铁领域产能过剩问题，不应单挑出中国。这是一个全球性问题，也是个周期性问题。

中国既是全球最大钢铁生产国又是最大消费国，其钢铁产业一直备受外界关注。外国指责中国钢铁企业以低于成本的价格出售钢铁产品，并迫使外国竞争者退出市场。在此背景下，外国同业对中国钢企发起越来越多的反倾销行动。

美国总统特朗普的贸易代表被提名人莱特希泽(Robert Lighthizer)周二誓言要实行“美国优先”策略，推动实施美国法律和贸易协议，以阻止不公平的进口，并促使中国消除过剩工厂产能。

王受文表示，中国已认识到某些行业产能过剩问题的严重性，并正在采取措施努力解决问题，而其他一些国家只是在说和看。他没有具体提及美国的言论，也没有进一步详述。

他指出，中国与贸易伙伴的摩擦不断增加，但他并未理会对中国贸易行为的批评。他说，主要经济体应以协调一致的方式解决产能过剩问题。(完)