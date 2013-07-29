工信部：钢企资金链断裂风险上升

路透北京7月29日 - 中国工业和信息化部周一发布报告称，上半年中国钢铁行业产量持续增长，但钢企盈利水平逐月下滑，市场供需陷入失衡状态，钢企资金链断裂的风险度上升。

工信部网站发布的上半年钢铁行业经济运行情况显示，1-6月全国累计生产粗钢3.9亿吨，同比增长7.4%，增速较去年同期提高5.6个百分点。前6个月粗钢日均产量215.4万吨，相当于年产粗钢7.86亿吨水平。其中2月份达到历史最高的220.8万吨。

但统计显示，1-5月份中国重点大中型钢铁企业的盈利状况远不如行业总体水平，并呈逐月下降态势，尽管实现利润增长34%，但也仅有28亿元，销售利润率为0.19%。5月当月，86家重点大中型钢铁企业仅实现利润1.5亿元，连续5个月环比下滑，其中34家亏损，亏损面高达40%。

工信部指出，钢铁行业市场供需失衡。一方面钢材价格持续下跌，企业生产经营艰难，甚至亏损，另一方面产能快速释放，企业减产意愿不足。

工信部表示，其背后的原因是企业担心市场份额流失，防止银行停贷风险，迫于地方保增长压力，企业权衡边际效益等因素。从全行业看，几乎没有主动减产的企业，产能的不断攀升造成钢材市场持续低迷。

“当前，银行现金流量不足，信贷规模收紧，钢铁企业获得银行贷款的难度进一步加大，短期融资券、中期票据等直接融资成本大幅上升。各地钢企普遍反映，资金链绷得较紧，个别企业已出现因资金链断裂而停产的情况。”工信部在报告中表示。

**下半年钢价仍将低位运行**

工信部表示，近期银行“钱荒”引发金融市场震荡，资金紧张对房地产投资以及基础设施建设产生的影响将会持续较长一段时间，再加上7、8月份为传统需求淡季，短期内钢铁行业需求状况难以得到有效改善。

此外，国内钢铁产能持续释放，在钢铁企业尚有边际利润的情况下，企业减产动力不足。在高产量、低需求的双重因素叠加下，钢材价格仍将低位运行，企业盈利能力、行业生产经营状况难以明显改善。

报告称，下一步将把化解产能过剩矛盾作为钢铁工业结构调整的工作重点，配合制定和实施《化解产能过剩矛盾总体方案》及有关综合性的政策措施。

工信部上周发布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及炼钢和炼铁等多个行业，表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。(完)

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(发稿 丁琦； 审校 林高丽)

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