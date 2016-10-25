今年中国钢铁煤炭去产能任务或提前完成 11月底完成验收工作（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京10月25日 - 中国国家发改委副秘书长许昆林周二称，今年全国钢铁煤炭去产能任务有望提前完成，钢铁全年去产能任务有望在10月完成，煤炭全年任务力争在11月完成，部分地区和中央企业已经提前完成全年任务。
他在新闻发布会上并称，2016年去产能验收工作力争在11月底前完成。
部际联席会议已从设备拆除、证照注销、债务处置情况等方面提出了验收标准，有关部门制定实施细则，确保产能不可恢复；同时将对对验收结果严格进行抽查，10月份开始抽查，力争11月底前完成抽查任务50%以上。
就未来煤炭市场趋势，许昆林称，中长期看煤炭市场需求很难有绝对增长的空间，预计2020年全国煤炭消费量至多41亿吨，产能仍然有46亿吨左右，煤炭产能大于需求的基本面不会改变，煤炭产业结构调整和优化升级的任务依然艰巨。
“近期看，随着今年冬季采暖负荷逐步加大，煤炭消耗将有所增加，同时增加的产能释放也将有序到位大部分地区煤炭供需基本平衡，少数地区平衡偏紧。”他称。
许昆林表示，7月份以来煤炭产量下降，市场煤价加快上涨，个别地区和一些电力、钢铁企业供应出现偏紧的情况；同时，煤炭需求阶段性恢复增长，煤炭补库存增加。
他认为，近期煤炭价格回升，企业效益好转，是供给侧结构性改革的初衷和必然结果，但是煤炭价格如果偏离市场基础非理性上涨，就会影响到去产能工作的整体推进和能源的稳定供应。
他称，将继续有序释放安全高效先进产能，有序引导在建煤矿投产达产增加一部分产能，针对少数供应偏紧地区定向增加部分产能投放，保障居民取暖、发电等用煤需求；强化对电煤供应偏紧地区产运需的综合协调，积极采取“以煤定电”、“以热定电”等有效措施。
**四季度钢材库存将上升**
就钢铁行业市场运行情况，许昆林表示，钢材库存总体水平低于上年同期，随着天气转冷，四季度钢材市场逐渐进入需求淡季，社会库存还会有所上升，但整体水平低于去年。
同时，钢铁价格持续回升，今年以来钢材价格整体呈现上涨态势，截至10月21日钢材综合价格指数79.00点，同比上涨19.17点，较年初增长22.63点；另外原材料价格阶段性过快上涨影响行业当期效益。
“随着钢铁去产能工作有效推进，钢铁行业运行出现积极变化，钢材价格回升，全行业扭亏为盈。”他表示，未来将围绕严控新增产能，淘汰落后产能等重点，强化市场监管。
中国大连铁矿石期货周二跳涨近6%至每吨471元人民币，跟随钢铁期货涨势；上海螺纹钢涨3.7%至每吨2,561元；上海热轧钢卷上涨3.8%至每吨2,886元。
许昆林称，钢铁煤炭价格回升，货款拖欠明显缓解，行业生产、安全和经营在较短时间内实现整体好转；另外煤炭钢铁行业对宏观经济的积极影响逐渐增强，行业好转也带动了关联行业的回升。
他表示，下一阶段要排除价格短期波动干扰，坚定不移去产能、调结构，同时多措并举保供应、稳价格。
发改委新闻发言人赵辰昕稍早针对近期煤炭价格回升较快表示，这与煤炭行业去产能有关，但从供需形势看，中国煤炭产能严重过剩、供大于求的趋势目前没有根本改变。目前煤炭领域完全有条件、有能力保障稳定供应。（完）
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(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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