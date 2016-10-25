今年中国钢铁煤炭去产能任务或提前完成 11月底完成验收工作（更新版）

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路透北京10月25日 - 中国国家发改委副秘书长许昆林周二称，今年全国钢铁煤炭去产能任务有望提前完成，钢铁全年去产能任务有望在10月完成，煤炭全年任务力争在11月完成，部分地区和中央企业已经提前完成全年任务。

他在新闻发布会上并称，2016年去产能验收工作力争在11月底前完成。

部际联席会议已从设备拆除、证照注销、债务处置情况等方面提出了验收标准，有关部门制定实施细则，确保产能不可恢复；同时将对对验收结果严格进行抽查，10月份开始抽查，力争11月底前完成抽查任务50%以上。

就未来煤炭市场趋势，许昆林称，中长期看煤炭市场需求很难有绝对增长的空间，预计2020年全国煤炭消费量至多41亿吨，产能仍然有46亿吨左右，煤炭产能大于需求的基本面不会改变，煤炭产业结构调整和优化升级的任务依然艰巨。

“近期看，随着今年冬季采暖负荷逐步加大，煤炭消耗将有所增加，同时增加的产能释放也将有序到位大部分地区煤炭供需基本平衡，少数地区平衡偏紧。”他称。

许昆林表示，7月份以来煤炭产量下降，市场煤价加快上涨，个别地区和一些电力、钢铁企业供应出现偏紧的情况；同时，煤炭需求阶段性恢复增长，煤炭补库存增加。

他认为，近期煤炭价格回升，企业效益好转，是供给侧结构性改革的初衷和必然结果，但是煤炭价格如果偏离市场基础非理性上涨，就会影响到去产能工作的整体推进和能源的稳定供应。

他称，将继续有序释放安全高效先进产能，有序引导在建煤矿投产达产增加一部分产能，针对少数供应偏紧地区定向增加部分产能投放，保障居民取暖、发电等用煤需求；强化对电煤供应偏紧地区产运需的综合协调，积极采取“以煤定电”、“以热定电”等有效措施。

**四季度钢材库存将上升**

就钢铁行业市场运行情况，许昆林表示，钢材库存总体水平低于上年同期，随着天气转冷，四季度钢材市场逐渐进入需求淡季，社会库存还会有所上升，但整体水平低于去年。

同时，钢铁价格持续回升，今年以来钢材价格整体呈现上涨态势，截至10月21日钢材综合价格指数79.00点，同比上涨19.17点，较年初增长22.63点；另外原材料价格阶段性过快上涨影响行业当期效益。

“随着钢铁去产能工作有效推进，钢铁行业运行出现积极变化，钢材价格回升，全行业扭亏为盈。”他表示，未来将围绕严控新增产能，淘汰落后产能等重点，强化市场监管。

中国大连铁矿石期货周二跳涨近6%至每吨471元人民币，跟随钢铁期货涨势；上海螺纹钢涨3.7%至每吨2,561元；上海热轧钢卷上涨3.8%至每吨2,886元。

许昆林称，钢铁煤炭价格回升，货款拖欠明显缓解，行业生产、安全和经营在较短时间内实现整体好转；另外煤炭钢铁行业对宏观经济的积极影响逐渐增强，行业好转也带动了关联行业的回升。

他表示，下一阶段要排除价格短期波动干扰，坚定不移去产能、调结构，同时多措并举保供应、稳价格。

发改委新闻发言人赵辰昕稍早针对近期煤炭价格回升较快表示，这与煤炭行业去产能有关，但从供需形势看，中国煤炭产能严重过剩、供大于求的趋势目前没有根本改变。目前煤炭领域完全有条件、有能力保障稳定供应。（完）

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