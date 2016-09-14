《RUSSELL专栏》中国煤炭钢铁减产成败分明 显示价格威力胜过行政指令

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月14日 - 今年以来，中国钢铁与煤炭行业的情况截然不同；钢铁业的减产计划惨遭失败，而煤炭业减产则取得成功，还无意间拉抬了价格、提振了进口。

根据中国国家统计局周二发布的数据，今年8月中国钢铁产业延续了近期的旺盛生产势头，产量连续第六个月上升并达到6,857万吨。中国钢铁产量占全球的大约一半。

这样，今年前八个月的钢铁总产量达到5.363亿吨，较上年同期仅下降了0.1%，因而今年全年的中国钢铁产量可能会连续第三年超过8亿吨。

钢铁产量居高不下，对官方的钢铁去产能计划是个讽刺，也令人质疑中国政府是否有政治能力和决心去真正重组钢铁业。

相比之下，中国煤炭减产颇见成效。根据官方数据，今年8月中国煤炭产量下降11%至2.78亿吨，今年前八个月产量下滑10.2%至21.7亿吨。

根据国营媒体，中国2016年削减煤炭产能目标为1.50亿吨，目前已经达成约60%，因限制矿脉可开采天数等措施奏效。

没有太大疑问的是，中国煤炭行业已经直面去化过剩产能的挑战，而钢铁产业还没有。

这不禁让人要问，两个产业间有什么不同，因两大产业本都应该达成北京当局所提出的要求。

主要的差异显然在于价格及获利能力动态。

煤炭价格年初时还处于多年低点，当时中国动力煤指标价格报在每吨370元人民币(55.39美元)。

其后煤炭价格上涨，截至周二为止已劲扬近540%至每吨515元人民币，反映国内市场趋紧。

值得注意的是多数涨幅来自过去两个月，这意味着今年上半年，中国国内煤炭矿企仍在低价下生产，许多企业难以获利。

减产亦引发对进口煤炭的需求，今年前八个月进口煤炭数量较上年同期提高12.4%至1.5574亿吨。

中国的额外需求亦提振海运煤炭价格上涨，澳洲动力煤指标纽卡斯尔每周指数今年迄今累计上涨39.5%，9月9日止当周升至每吨70.61美元。

**钢铁涨势来得较早**

与煤炭不同，钢铁在今年第一季即出现上涨，上海指标9月螺纹钢期货在今年4月21日较去年底上涨58%，触及每吨2,670元人民币的年内高位。

自那以来钢铁价格一路下跌，周二该合约收报每吨2,260元，但这仍较2015年底高出33.8%。

钢铁价格上涨带动中国炼钢厂增加产出，尤其是3月以来，6月时每日产量创下纪录高位。

从8月的强劲产出可以看出，即使价格开始放缓，钢厂也没有缩减产量，而可能的理由是它们仍是有利可图的。

上海兴证期货分析师李文婧表示，钢厂以当前价格来算每吨可获利约300至400元人民币，为2014年11月以来最高。

钢厂获利能力有所改善，说明在如果有盈利的情况下，当局削减产能的努力将面临挑战。

中国计划在未来几年减少1-1.5亿吨的产能，今年则计划减产4,500万吨。

假设钢厂百分之百落实减产，但即使真的减掉这么多的产能，过剩产能还是有约2亿吨。

如果实际一点，钢厂仅开动80-85%的产能，且假设内需和出口仍维持在当前水准附近，那么中国计划的减产将让钢铁市场变得紧俏。

市场预期是中国政府将说服钢铁行业在今年剩余的时间里削减产能，不过考虑到今年迄今的执行情况，这能否实现还难下定论。

如果钢价保持在能让钢厂获得稳健利润的水平，钢厂可能会抵制限产措施，而且经验表明它们十分擅长于此。

如果价格进一步回落，那削减产能将更为容易，不过若减产果真能取得持续的成功，则可能意味着进一步削减的难度更大，实际上还可能鼓励钢厂加大产能利用率和产出。

今年迄今，中国当局已经完成了煤炭行业的减产目标，不过付出了较高的代价。但由于钢价上涨，钢铁行业未能达到减产目标。

这表明干预市场几乎都会有副作用，让我们看看北京在未来几个月是否会允许煤炭产量增加以降低煤价，并继续容忍钢铁行业的高产量。(完)