焦点：中国地方政府拖降产能后腿 要求银行向过剩产业放贷

路透北京7月15日 - 中国一些省无视政府对过剩行业亏损企业限制放贷的努力，反而要求银行的地方分支提供支持，继续向钢铁、煤炭这些去产能目标行业投放资金。

为提升经济效率，中国国务院今年稍早为这些领域的地方和中央政府企业设定了产能削减目标，并要求中国银行业者对亏损和拖欠债务的公司借款人缩减放贷规模。

但中国“铁锈地带”的地方政府却在文件、讲话中敦促地方银行继续向作为地区经济核心的公司提供资金。

根据山西省政府网5月发布的一份文件，政府要求金融机构对煤炭行业的融资量不低于上年，增强对煤炭产业的“支柱性、战略性地位”的认识，不要对地方政府所拥有的七大煤炭集团抽贷。山西省是中国最大的煤炭产地。

山西省副省长王一新周三在行业会议上表示，支持七大煤炭集团符合他们的共同利益。根据路透的计算结果，2015年底这七大煤炭集团公布的债务总额超过1万亿元人民币(1,500亿美元)，平均资产负债率达83%左右。

“山西优质煤炭企业当下最需要的是投资界的信心，最需要的是金融界的同舟共济，”王一新说。他并敦促金融机构保证煤炭企业的存量贷款能够得到正常接续，并且积极认购它们发行的债券。

中国主要煤炭生产企业的三名高管均表示，他们能以央行的基准利率甚至更低的水平获得贷款，这说明银行听进去了这样的呼吁。

“在中国最重要的就是稳定，”一位在四大国有资产管理公司之一的山西分公司的高管说。这四家资产管理公司帮助银行处理坏账。

他说银行给这些国企贷款不需要担心，也基本不会把这些煤企的债务计入不良债务。

“其实很多贷款本质上已经不良了，但是银行帮他们安排着，借新还旧，现在还没显示出是不良，”他说。

根据河南省政府网站5月公布的文件，省政府要求金融机构针对煤炭、钢铁、化工、有色、建材等传统行业中的部分企业，努力争取向总行通过变更行业标识、细分行业门类等方式继续给与信贷支持。

文件敦促中原银行、郑州银行以及农商行等“金融豫军”发挥示范引领作用，加大对本省企业的支持力度。

中原银行和郑州银行未回应置评请求。

6月底时山东省政府在其网站的一份文件中警示银行，对于违反债权人委员会决议，单方面采取抽贷、断贷、停贷措施的银行，债权人委员会和银行业协会可给予同业谴责或同业制裁。

中国银监会未立即回应置评请求。

**平衡之举**

北京方面已经注意到上述情况。

“有些地方去产能的决心出现了动摇，”据官方媒体上周报道，中国国家发改委主任徐绍史如是表示。

“现实问题是，一些地区当前经济下行压力依然较大，地方财政收入和就业形势也较为困难，”徐绍史在敦促地方领导人化解过剩产能的电视电话会议上表示。

根据瑞银研究，六个产能过剩行业的总负债2015年达到了10万亿元人民币，其中4.9万亿元为银行贷款，3.8万亿元来自影子信贷。

中国银监会在管理对产能过剩行业贷款方面给予银行一定程度的自由。

“比如说，不是煤炭行业都不增(贷款)，肯定也会当中做选择，选一些龙头企业，不会都不做，”银监会的一位官员称。

“是银行自己决策，它们根据中央整个安排，根据当地政府的安排，从自己风险控制的角度，它们适度做一些结构上的调整，”该官员称。

根据中国钢铁大省河北省在其网站发布的通知，该省上周三再次誓言要实现2016年钢铁、煤炭去产能目标。此前中央政府部门对该省开展了环境保护督察试点。

“这些落后钢厂所在的地方政府和地方银行都跟它们一起苟延残喘，不敢明着抵抗去产能，但总是在各种方面想招拖延，”北京梅塔科咨询服务公司总裁许中波称。(完)