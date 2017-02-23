《RUSSELL专栏》中国钢材与铁矿石库存激增 暴露价格虚涨隐忧

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月22日 - 中国铁矿石及钢材市场有个矛盾难以自圆其说，带动铁矿石及钢价当前涨势的理由，与实际数据直接抵触。

大连商品交易所铁矿石期货周二触及2013年合约推出以来的最高位，盘中高点达到每吨741.5元人民币(108美元)，终场收高3.2%，2016年初以来累计涨幅高258%。

一个简单的解释是，铁矿石仅仅是在追随上海期货交易所螺纹钢期货的涨势。

螺纹钢期货周二收在每吨3,589元人民币，稍早触及2014年2月以来高点。2016年初以来涨幅略高于100%。

中国基建支出带来的强劲需求增长，以及当局关闭过剩产能与加强污染治理，引发的供给疑虑，都被指为是钢价这波涨势的主要理由。

虽然持平而论，基建支出增加提振钢铁需求，且业界已削减产能，但并没什么证据显示这正导致供应出现短缺。

钢产量仍强劲，国际钢铁协会周二称，中国1月粗钢产量达6,720万吨，较上年同期增长7.4%。

2016年产量达8.084亿吨，较上年增加1.2%。这令去年初原以为随着业界不得不进行产能合理化，产量将见下跌的预期落空。

2016年约有4,500万吨过剩产能关闭，这是在2020年前最多关停1.5亿吨产能计划的一部分。

但关停过剩产能显然完全不影响制钢厂增产的能力。

实际上，这可能有反作用，因被关闭的产能是老旧、低效和普遍亏损的，意味着钢厂当前的运营更有利可图并具有增产诱因。

当然，中国钢铁似乎并不短缺，截至2月17日当周，螺纹钢库存增至839.7万吨，创近两年高位，且较去年11月18日录得的近期低位350.8万吨翻了一番以上。

铁矿石的情况大致相同。根据SteelHome的数据，2月17日止当周，铁矿石库存大增至1.275亿吨，至少为2004年来最高。

**库存将促使市场调整？**

最近几个月发生的情况是，受钢铁价格上涨支撑，中国钢铁产量和铁矿石进口强劲。

因钢厂获利稳健，钢铁产量一直在增加，这又促使铁矿石进口大增。1月铁矿石进口量达到9,200万吨，创史上次高。

问题是目前的状况会持续多久？

在库存水平过高的情况下价格还持续上涨，这当然不合逻辑。

在某个时点，中国港口和仓库存放的钢材和铁矿石数量，甚至将压垮最乐观的交易商，但仅仅盯着这种情况看就太不科学了。

以往库存周期的顶峰往往伴随着价格下滑，但过去五年的情况比较复杂，因为市场上的铁矿石和钢材供应持续过剩，而现在基本面已更趋平衡。

当然，必和必拓(BHP.AX)首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)对铁矿石比较谨慎，他周二对记者表示，公司认为铁矿石短期有下行风险，因中国钢材需求增长温和，港口库存偏高，且廉价供应日益增多。

迄今为止，铁矿石和钢材合约市场已很高兴地放弃了对2017年前景的谨慎看法，但在互相矛盾的数据面前，这种乐观情绪很可能要面对严酷的现实考验。

中国钢材价格和库存图表：tmsnrt.rs/2lJWyfI (完)