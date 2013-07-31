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中国财经 | 2013年 7月 31日 星期三 10:50 BJT

中钢协称会员钢铁企业6月合计亏损6.99亿元 为今年首次

路透北京7月31日 - 中国钢铁工业协会周三表示，由于6月钢价继续下跌，会员钢铁企业6月合计亏损6.99亿元人民币，今年首次出现亏损。

中钢协在新闻发布会上称，如果下半年钢材产量不能有效控制，首次供大于求的状况今年难以缓解。

数据显示，上半年中钢协会员企业实现利润22.67亿元，平均销售利润率0.13%，在全国工业行业中最低。上半年86户会员企业中亏损35户，亏损面为40.7%。（完）

(发稿 丁琦; 撰写 张胜男; 审校 黄凯)

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