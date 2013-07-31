中钢协称会员钢铁企业6月合计亏损6.99亿元 为今年首次

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京7月31日 - 中国钢铁工业协会周三表示，由于6月钢价继续下跌，会员钢铁企业6月合计亏损6.99亿元人民币，今年首次出现亏损。
中钢协在新闻发布会上称，如果下半年钢材产量不能有效控制，首次供大于求的状况今年难以缓解。
数据显示，上半年中钢协会员企业实现利润22.67亿元，平均销售利润率0.13%，在全国工业行业中最低。上半年86户会员企业中亏损35户，亏损面为40.7%。（完）
(发稿 丁琦; 撰写 张胜男; 审校 黄凯)
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路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行行长赵欢周三称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。