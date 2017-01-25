发改委称去年中钢协会员企业扭亏为盈 规模以上煤企利润增逾一倍

路透北京1月25日 - 中国国家发改委周三表示，去年预计钢铁工业协会会员企业利润由2015年的亏损847亿元人民币转为盈利350亿元左右，规模以上煤炭企业实现利润950亿元，约为2015年的2.1倍。

发改委网站刊登的新闻稿称，去年全国提前超额完成全年压减粗钢产能4,500万吨、退出煤炭产能2.5亿吨以上的任务目标。一批违法违规、落后产能依法关闭退出。

“随着去产能工作进度加快，政策措施效果进一步显现，钢铁煤炭行业生产经营状况整体好转。”发改委表示，随着去产能工作的持续深入推进，企业现金流紧张、安全投入欠账、欠发缓发工资等问题有所缓解。

发改委表示，产业结构逐步优化。钢铁方面，经国务院批准，宝钢、武钢实施联合重组，新成立宝武钢铁集团有限公司，其他一些钢铁企业兼并重组工作也正在积极研究推进。

煤炭方面，积极引导小煤矿关闭退出，全国约1,500处30万吨以下小煤矿关闭退出。在已退出产能中，相当一部分属于长期停产半停产、高成本、安全保障程度低的煤矿。

中国国家主席习近平在河北考察时表示，去产能特别是去钢铁产能，是河北推进供给侧改革的“硬骨头”，要坚决去、主动调、加快转，在已有基础上推动各项任务有实质进展。（完）