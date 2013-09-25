中国年度钢铁消费量将在2018年达到8.25亿吨--宝钢总经理

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透青岛9月25日 - 中国宝山钢铁(600019.SS)一高管周三表示，中国年度钢铁消费量预计将在2018年达到8.25亿吨的峰值。
宝钢总经理戴志浩是在青岛的一次行业年会上做上述表示的。
宝钢今年早些时候预计，2013年中国钢铁消费量将为6.98亿吨。
他在会上表示，钢铁业仍需解决定价问题，称目前行业还是依赖于少数企业和交易来确定价格指数。(完)
(编译 王洋; 审校 王冠中)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。