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中国财经 | 2013年 9月 25日 星期三 12:48 BJT

中国年度钢铁消费量将在2018年达到8.25亿吨--宝钢总经理

路透青岛9月25日 - 中国宝山钢铁(600019.SS)一高管周三表示，中国年度钢铁消费量预计将在2018年达到8.25亿吨的峰值。

宝钢总经理戴志浩是在青岛的一次行业年会上做上述表示的。

宝钢今年早些时候预计，2013年中国钢铁消费量将为6.98亿吨。

他在会上表示，钢铁业仍需解决定价问题，称目前行业还是依赖于少数企业和交易来确定价格指数。(完)

(编译 王洋; 审校 王冠中)

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