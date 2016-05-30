东北特钢集团承诺债券不会债转股 但拒绝提前偿付中票

路透上海5月30日 - 已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团周一发布持有人会议答复，承诺对2015年所发行的三期短期融资券，以及2013年第二期中期票据不进行债转股，不逃废债务。

不过针对中票持有人提出的提前偿还和资金归集要求，东北特钢集团则表示，在当前情况下无法实现。

“当前，东北特钢集团为维护全体债权人的权益，正在全力保企业稳定同时加快制订债务危机解决方案。如以企业停产为代价来偿还本期债券，将使整体债务的最终解决陷入巨大困境。”该集团在中票持有人会议答复中做出如上表示。

另外，因发行人拥有的机械设备和上市公司股权等财产均处于资产受限状态，暂时无法提供追加担保措施。在目前处于公开市场债券违约情形下，也无法找到第三方追加连带责任担保。

此前15东特钢CP001和15东特钢CP002均已到期并实质违约，15东特钢CP003到期日为今年9月24日；本次公告涉及的13东特钢MTN2将于2018年4月到期，但在今年4月该期债未能按期付息，亦现违约。

东北特殊钢此前公告，大连市公安局于3月24日接到报警，该公司董事长、党委书记杨华在其居所上吊身亡。(完)

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