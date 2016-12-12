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中国财经 | 2016年 12月 12日 星期一 15:53 BJT

中国明年钢材需求料降至6.6亿吨 净出口降至8,750万吨--冶金研究院

路透北京12月12日 - 中国冶金工业规划研究院报告称，预测2016、2017年中国钢材消费量分别为6.7亿吨、6.6亿吨，并预计今明两年的钢材净出口量分别为9,500万吨和8,750万吨。

周一新出炉的预测报告指出，明年中国建筑、机械、家电、能源等用钢行业增速进一步放缓，钢材需求下降；虽然汽车、铁道等行业钢材需求增加，但不足以拉动钢材整体需求增长，预测2017年钢材需求总量小幅下降。

报告预测，今明两年中国粗钢产量分别为8.06亿吨和7.88亿吨，同比分别增长0.3%、下降2.2%。

报告还预测，2016年全球钢材消费总量为15.25亿吨，同比增长0.8%；2017年消费量为15.34亿吨，同比增长0.6%。

此外，报告还指出，预测2017年中国生铁产量约为6.69亿吨，测算需要消耗铁矿石10.57亿吨，同比下降3.2%。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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