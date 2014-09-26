综述：中国钢铁需求14年来首降 受经济减速影响

路透大连9月25日 - 由于经济增速放缓，今年中国的钢铁消费量下降，至少是2000年以来首见，这导致中国铁矿石供应过剩，铁矿石价格也下跌逾40%。

但淡水河谷(VALE5.SA)和力拓(RIO.AX)等全球主要铁矿石厂商仍坚信，中国需求尚未触顶，因为其城镇化建设料将至少还会再持续十年。这些矿企已投资数十亿美元提高产量，以向中国出售更多铁矿石。

中国钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐在行业会议上称，中国8月表观粗钢消费量较上年同期下降1.9%至6,190万吨。中国是全球最大的钢铁消费国和生产国。

王晓齐周四称，造成这种情况的原因有许多，其中包括经济增长放缓，经济正在进行结构调整。钢铁消耗行业的需求也在降低。

由于如今中国专注于消费成长，而不是多年来助长中国钢铁产业大规模扩张的投资，王晓齐表示，“从现在开始，国内钢铁产量和消耗量将不会伴随着经济成长而增加。”

他表示，今年1-8月中国钢铁消费量减少0.3%至5亿吨。

中国经济今年开局疲弱，第一季经济成长率降至六季低位7.4%。北京当局祭出一连串刺激举措，使得第二季经济增速小幅提高至7.5%，但7月和8月疲弱经济数据表明提振效果正在迅速消退。

中信里昂证券(CLSA)商品策略师Ian Roper表示，今年中国钢铁消费下滑，是2000年以来首见需求萎缩。

“我们看空已有一阵子了，地产建筑活动已经触顶，但或许下滑的程度会比我们预期来得快，”Roper表示。

“这强化了我们的看法，即铁矿石需求将迎来多年的下行趋势，且价格恐怕不会回升到每吨100美元附近，”他并表示。

铁矿石.IO62-CNI=SI本周跌至每吨80美元以下，是2009年9月以来首见，且在供应严重过剩下，今年的跌幅料将是史上最大。

上海螺纹钢期货SRBcv1周四重摔逾3%至纪录低位，今年以来则已下跌约30%，如果在需求贫乏时产量仍然偏高，其价格将进一步承压。

王晓齐表示，中国今年的粗钢产量料达到8.26亿吨，将较2013年高出6%，但仅略高于宝钢(600019.SS)在8月时所称的8.22亿吨。

需求疲弱一直是今年箝制中国钢铁产业的一大主因，北京当局则试图削减过剩的产能，而非像以前一样急切的对企业伸出援手，因担心政府的坏帐大幅升高。

中国最大的国有钢贸商--中钢集团早前对财经媒体财新网表示，由于有应回笼资金未按时到账，公司正面临财务问题，但否认了关于该公司因为有100亿元人民币贷款逾期而陷入困境的传言。

**中国城镇化建设将再持续十年**

王晓齐称，由于钢铁消费放缓，今年1-8月中国铁矿石供应超过需求8,100万吨。

但淡水河谷的铁矿石市场营销全球主管Claudio Alves认为，“中国的城镇化建设开发周期还将再持续十年”，表明中国的铁矿石需求将保持强劲。

淡水河谷是全球最大的铁矿石厂商，计划到2018年将铁矿石年产量从去年的3.06亿吨提高至4.53亿吨。

全球第二大铁矿石厂商力拓对此表示认同，该公司也认为长期基本面依然强劲。“我们预计中国人均钢铁消费量增长的势头最长能持续到2030年...力拓维持其评估不变，即中国的粗钢需求将在2030年达到约10亿吨，”力拓铁矿石业务的亚洲总裁Alan Smith说。

但中国宝钢总经理戴志浩称，铁矿石将维持当前的低价位，他重申中国的钢铁产量将在2018年左右触顶，峰值大概会在8-9亿吨。

“我个人感觉价格下跌是新现状。看看行业内部的利润分布情况，看看供需关系，就会觉得当前价格是合理的。哪怕再低点也算合理，”戴志浩说。(完)

(编译/审校 李爽/戴素萍/白云/李婷仪/王兴亚)

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