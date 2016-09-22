中国钢铁需求或连降第三年--CISA

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透大连9月22日 - 一名业内人士周四表示，在中国钢厂把重点放在去产能之际，国内钢铁需求可能连降第三年。中国是全球最大钢铁生产国。
中国钢铁工业协会(CISA)副会长王利群表示，今年1-7月中国粗钢消费量下降1.9%，年度消费量可能也将出现小幅下降。
“今年全年的降幅可能要小一些，”王利群在一次行业会议的间隙表示。
随着过去一年钢厂纷纷关闭产能、中国钢铁库存水平下降，钢价自5月底至8月中上扬了逾40%，但之后随着产量反弹而有所回落。
钢价上扬提升了CISA会员企业的利润率，其中包括宝钢股份 (600019.SS)等大型钢铁企业。
王利群说，1-7月钢厂的平均利润率约为1%。宝钢的数据显示，中国大中型钢厂去年的利润率为负2.2%。
2016年剩余时间，利润率将很难进一步上升，“但只要能维持在1%就很不错了，”CISA的王利群说。
宝钢总经理助理纪超称，市场需要“习惯这种需求较缓慢稳定增长的新情况”。
纪超在会议上说，宝钢目前的首要任务是削减产能，这符合政府应对钢铁行业产能长期过剩局面的举措。
王利群说，中国钢铁行业的整合和削减产能旨在增强国内钢厂的竞争力，不应该仅仅是为了达到目标数字。(完)
(编译 王颖/汪红英；审校 戴素萍)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。