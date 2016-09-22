中国钢铁需求或连降第三年--CISA

路透大连9月22日 - 一名业内人士周四表示，在中国钢厂把重点放在去产能之际，国内钢铁需求可能连降第三年。中国是全球最大钢铁生产国。

中国钢铁工业协会(CISA)副会长王利群表示，今年1-7月中国粗钢消费量下降1.9%，年度消费量可能也将出现小幅下降。

“今年全年的降幅可能要小一些，”王利群在一次行业会议的间隙表示。

随着过去一年钢厂纷纷关闭产能、中国钢铁库存水平下降，钢价自5月底至8月中上扬了逾40%，但之后随着产量反弹而有所回落。

钢价上扬提升了CISA会员企业的利润率，其中包括宝钢股份 (600019.SS)等大型钢铁企业。

王利群说，1-7月钢厂的平均利润率约为1%。宝钢的数据显示，中国大中型钢厂去年的利润率为负2.2%。

2016年剩余时间，利润率将很难进一步上升，“但只要能维持在1%就很不错了，”CISA的王利群说。

宝钢总经理助理纪超称，市场需要“习惯这种需求较缓慢稳定增长的新情况”。

纪超在会议上说，宝钢目前的首要任务是削减产能，这符合政府应对钢铁行业产能长期过剩局面的举措。

王利群说，中国钢铁行业的整合和削减产能旨在增强国内钢厂的竞争力，不应该仅仅是为了达到目标数字。(完)