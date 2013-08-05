中钢协：下半年钢材产需或低于上半年

路透北京8月5日 - 中国钢铁工业协会会长徐乐江称，下半年钢材需求不可能有高增长，从近几年的季度规律来看，下半年的产量和需求甚至有可能低于上半年。针对中国钢铁产品的贸易摩擦事件越来越多，下半年中国钢铁产品出口难度将进一步加大。

徐乐江在中国钢铁工业协会四届六次常务理事（扩大）会议上的讲话称，中国目前还未到行业最低迷的时期，钢铁需求尽管增长率明显下降，但还未出现负增长，产量峰值还未到来，这个拐点和峰值预计在“十三五”（2016-2020）期间。

“目前还没有到行业最低迷的时期。由于行业供大于求、原料高位运行，金融资本参与钢铁行业价值分配等因素的影响，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利经营的状态，甚至会出现年度亏损。”徐乐江称。

中国国家统计局数据显示，上半年粗钢产量3.90亿吨，同比增长7.4%。中国发改委稍早表示，预期下半年粗钢产量将有所下降，全年粗钢产量约7.8亿吨。

徐乐江表示，到年底，还将有2,000多万吨的粗钢产能投产；同时融资难、融资成本高的状况也不会改变；铁矿石等原料价格受小样本指数的影响涨易跌难。多重因素交织影响，下半年行业仍将微利经营。

他并建议，建立并完善钢铁资本退出的交易平台。解决产能过剩问题还需要有产业资本自由退出的交易平台和机制。当前中国钢铁产业国有资本占据半壁江山，国有钢铁企业多为巨无霸型的庞然大物，资本的流动性差，又有诸多的政策限制。亟待建立适合大宗交易的第三方平台进行钢铁产权交易，方便钢铁资本退出钢铁行业。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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