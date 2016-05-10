焦点：中国螺纹钢期货创七年来盘中最大跌幅 大宗商品流血未止

路透马尼拉5月10日 - 中国螺纹钢期货周二创下2009年3月以来盘中最大跌幅，因市场忧心供应持续上升，可能淹没微弱的需求；上个月在需求回升的憧憬下，资金推升钢铁市场行情，而钢材期货近日重挫，促使更多资金反手撤离。

铁矿石早盘重挫达6%，中午时，铁矿石及钢材期货的最活跃合约跌幅皆在5%左右，其他大宗商品亦一片低迷。

4月期间，散户买家资金涌入中国大宗商品期货市场，看好中国经济企稳，将会提高原料需求，从钢铁到棉花，各种商品期货皆价量齐扬。

大连、上海和郑州交易所均采取了包括上调交易费等诸多措施来限制投机性活动。大连商交所周一表示，将继续强化市场监督，有可能会进一步调高交易费来遏制投机风险。

上海中财期货一分析师表示，这些措施，加之钢铁供给的增加--尤其是用于建筑业的螺纹钢，助推了期货价格的大幅回落。

该分析师称：“对冲基金和期货投资基金的空头部位亦压制了黑色金属合约的走势。”

上海期交所主力螺纹钢合约一度下跌7.6%至每吨2,085元人民币，为3月18日以来最低，且是2009年3月30日以来最大百分比跌幅。

螺纹钢合约本月已累计下滑近17%，4月创出21%的纪录涨幅。

“买兴有所下降，所以在实际需求平平的情况下，那些买入用来投机的交易商现在肯定感觉很痛苦，”某上海交易员表示。

中国3月粗钢产量触及历史新高7,065万吨，分析师和交易员预期4月产量仍将保持强劲，因钢材价格上扬刺激钢厂提高产量。4月数据将于本月稍后公布。

钢材价格疲软波及到其他的原材料价格。大连商品交易所主力铁矿石合约跌4.8%至每吨384元人民币，之前曾触及日低379.50元人民币，为4月11日以来最低。该合约本日稍早一度下挫5.95%。

大连焦炭期货跌4.6%至924元人民币。

中国的其他大宗商品期货也纷纷下挫，上海期镍跌近2%，期锡跌3%。(完)