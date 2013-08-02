钢企今年全年料处于微利状态--发改委

路透北京8月2日 - 中国发改委周五表示，预期下半年粗钢产量将有所下降，全年粗钢产量约7.8亿吨。下半年，钢铁企业降本增效任务艰巨，预计全年处于微利状态。

发改委网站刊发的新闻稿并称，下半年钢铁产业生产经营依然不容乐观。值得注意的是，雾霾天气已经引起广泛关注，环保治理将对钢铁行业形成倒逼机制。在当前的市场形势和政策环境下，钢铁行业要努力调整优化产业结构、提高经济运行质量，实现规模、品种、效益、节能、环保的协调发展。

2012年,中国累计生产粗钢7亿1,654万吨,同比增长3.1%;但钢铁企业效益大幅下滑,2012年80家重点大中型钢铁企业累计实现销售收入35,441亿元人民币,同比下降4.3%;实现利润15.8亿元,同比下降98.2%,销售利润率几乎为零.

发改委表示，美国继5月份对中国预应力钢丝发起反倾销调查后，6月份又对钢筋征收反倾销税。同时，加拿大、澳大利亚等国也对中国镀锌产品进行反倾销、反补贴调查，特别是东盟各国，已全面抑制中国钢铁产品。在这种背景下，下半年的出口增幅会有所回落，预计全年出口钢材6,150万吨，增长10%左右。

今年2月中国工业和信息化部发布报告预计,今年国内粗钢表观消费量在7亿吨左右,供大于求格局依旧.在下游需求未现好转和产能过剩矛盾初步化解前,今年钢铁企业微利局面难以有效改善.（完）

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。