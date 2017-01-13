中国2016年钢铁出口下降 全球钢企压力缓解

路透马尼拉1月13日 - 中国2016年钢铁出口从上年的创纪录水准下降，主因内需改善，及政府力求解决供应过剩问题，这让因中国廉价出口而饱受压力的他国钢企可以放松一下。

分析师及业内人士称，随着中国强化供给侧改革，以及海外市场对抗中国产品的涌入，中国今年出口可能进一步下降。

周五公布的海关数据显示，中国12月钢制品出口较前月下降3.9%至780万吨。据路透计算，全年出口量下降至1.0846亿吨，低于2015年创纪录的出口规模1.124亿吨。

“全球钢铁厂商可以松口气了，尤其是东盟地区的厂商，”东盟钢铁委员会副会长Roberto Cola称。

在中国出口的钢材中，约三分之一销往东盟国家。

Cola表示，从亚洲到欧洲，数个国家对中国钢铁产品提起贸易诉讼案，还有中国国内需求的好转，这些或许都帮助限制了中国今年的钢铁出口。

“但我认为一个很大的因素是中国为治理污染关闭了很多钢厂，为治理污染而采取的措施抑制了钢材出口，”他说。

为了到2020年时解决产能过剩问题，中国去年关停了至少4,500万吨钢铁产能，实现了年度产能削减目标。

“供给侧改革导致部分生产持续中断，因此中国的钢材产量低于不受限制状态下的产量，”中信里昂证券的研究负责人Andrew Driscoll说。

中国本周针对其庞大的钢铁行业公布了迄今为止最为大胆的改革计划，称将在6月底前清除所有低质钢铁产品，分析师称此举可能进一步削减出口。(完)