焦点：中国廉价钢铁出口冲击全球 日本韩国加入倾销混战

路透马尼拉/东京4月15日 - 根据行业数据和官员说法，就在全球市场受廉价中国钢材冲击之际，包括日本和韩国在内的其他国家也在向海外倾销，价格降到比国内市价低三分之一的程度。

全球第二和第三大钢铁出口国大打廉价牌，凸显出全球各地钢铁企业所面临的压力。这个行业正疲于应对旷日持久的供应过剩和需求低迷。

印度塔塔钢铁公司(TISC.NS)将撤出英国市场的决定归咎于廉价钢铁的大量涌入，此举将危及1.5万个就业岗位；澳洲仅有的两家钢企之一--Arrium Ltd(ARI.AX)已进入破产保护。

最大钢铁生产国--中国为这些工厂的关停备受诟病，而其他国家的钢铁厂商其实也在为生存而战。

日本某钢铁企业管理人士表示，日本钢厂以低于国内水平的价格出口，部分是为了与中国竞争。这位管理人士拒绝具名，因其不想公开讨论价格策略。

该日本生产商管理人士称，本国价格更高也是为了弥补钢铁生产商给予客户的“额外福利”，例如定制交货时间以及确保产品质量等服务，使客户处理起来更为容易。

“这是很多外国生产商不能提供的东西，”他表示。

**边际成本计算**

根据追踪相关价格的日本及中国代理商的数据，用于建筑业的H型钢在东京卖69,000日圆(629美元)一吨，出口离岸价(FOB)每吨470美元。

据韩国钢铁协会(Korea Iron & Steel Association)的数据，去年韩国热轧钢板出口均价为522美元一吨，低于国内每吨581美元的价位。

“在进口国看来，这些国家就是在对外倾销，”印度JSW Steel Ltd (JSTL.NS)联席董事总经理Seshagiri Rao称。

Rao称，日本和韩国的钢铁出口价格都比他们国内的价位低35%左右。

“如果他们能在本土市场赚钱，出口时只要能在一定程度上收回固定成本即可，他们就会推进产量，”他表示。

面对进口增多且当地生产商的抱怨连连，进口国开始实施保护并通过国际渠道提出异议。

印度2月对进口的钢铁产品设定了最低价，以防外国出口商对本国钢铁厂构成打击；4月至2月期间，从日本及韩国钢铁进口跳增进五成。

据路透见到的一份印度政府信件显示，日本已在上周五举行的世界贸易组织(WTO)理事会会议上向印度表示，日本将反对印度的最低进口价以及对部分进口钢铁产品征收的保护性关税。

一位日本政府的消息人士向路透表示：“我们希望这样做能够防止其他国家跟随印度的脚步。”印度的这种做法违背WTO的规则。

他并称，日本政府正在要求美国、欧盟和台湾支持其提议。

在收到JSW等企业的申诉后，印度已对中国、日本和韩国等六国可能向该国倾销廉价钢铁产品启动调查。

澳洲联邦工业部长Christopher Pyne表示，近来已对进口至澳洲的钢铁产品采取41项反倾销措施，其中13项针对中国，八项针对韩国。

中国周四取消了一系列产品的出口补贴，包括部分特种钢产品，此举旨在减少同美国的贸易摩擦。

**一个有政治、有情绪的行业**

日本和韩国将其生产的40%以上的钢都销往海外，主要是亚洲。去年两国总计出口7,500万吨钢铁，而中国则为1.12亿吨。

韩国最大钢企浦项钢铁(POSCO) (005490.KS)拒绝对出口定价问题发表评论。该公司也是世界第五大钢企。

“实际情况是日本和韩国钢企削价出口部分钢，”中国钢铁工业协会副秘书长李新创表示。

李新创反驳了关于中国钢企也这样做的说法。

但批评人士称，在中国的退税制度下，钢品中含有一丁点合金钢铁，出口商就可以申请退税，这使得原本就存在廉价劳动力优势的中国能够超越海外竞争对手。

“我们已经被迫进入不公平竞争，”一家日本钢企称。

“钢铁行业在全世界都是一个有政治、有情绪的行业，因此我认为，这个行业背后总会是存在各种形式的、或长或短、或明或暗的补助或激励举措，”CRU驻伦敦的Matthew Watkins称。

中国钢供应过剩图：tmsnrt.rs/1Y0kLb4

中国钢出口图：link.reuters.com/qyz68v

中国钢生产图：link.reuters.com/xyh85w

(完)