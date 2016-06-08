中国5月钢材出口增加 无视贸易紧张情势

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月8日 - 中国海关周三公布的数据显示，5月钢材出口较前月上升3.7%至942万吨，钢铁厂继续出口钢材，而这已经引发全球贸易紧张情势。
中国5月铁矿石进口较前月增加3.4%至8,675万吨，创12月来最高。海关数据还显示，1-5月铁矿石进口增加9.1%至4.1215亿吨。
在季节性需求回升和钢铁价格上涨之际，中国钢铁厂提高产量，对铁矿石的需求增加，除了适逢春节假期的2月之外，今年以来每个月的铁矿石进口都超过8,000万吨。
海关总署的数据显示，中国1-5月钢材出口上升6.4%，至4,628万吨。
中国钢材出口强劲，已经招致全球同业的抨击，指责中国在国内需求放缓后，倾销价格低廉的出口产品。
“钢材出口降温主要体现在对美国和欧洲的出口，而这些占总体出口的比例不足10%，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)大宗商品策略师Daniel Hynes说。
“我们仍看到对东南亚其他地区的出口很强劲，显然中国钢厂对该地区出口有竞争优势，”Hynes表示。Hynes预计今年中国钢材出口总量将再度超过1亿吨。
2015年中国钢材出口创出1.12亿吨的最高纪录。
据咨询公司MEPS的数据，韩国是中国最大的钢材出口市场，去年达到1,350万吨，对美国出口是235万吨。
围绕钢铁的贸易争端升级。美国监管机构对美国钢铁公司(United States Steel)X.N提出的申诉展开调查，该公司申诉称，中国竞争对手盗窃其商业机密并操纵价格。
4月末时，螺纹钢价格已自去年12月触及的数十年低点上涨了80%，引发钢厂增加产量，一些僵尸钢厂亦恢复生产，增大了政府削减过剩产能的难度。
中国政府承诺通过采取新措施和加强国际合作，限制钢铁产能并关闭疲弱的国有钢铁企业。(完)
(编译 杜明霞/张涛；审校 蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。