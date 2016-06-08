中国5月钢材出口增加 无视贸易紧张情势

路透上海6月8日 - 中国海关周三公布的数据显示，5月钢材出口较前月上升3.7%至942万吨，钢铁厂继续出口钢材，而这已经引发全球贸易紧张情势。

中国5月铁矿石进口较前月增加3.4%至8,675万吨，创12月来最高。海关数据还显示，1-5月铁矿石进口增加9.1%至4.1215亿吨。

在季节性需求回升和钢铁价格上涨之际，中国钢铁厂提高产量，对铁矿石的需求增加，除了适逢春节假期的2月之外，今年以来每个月的铁矿石进口都超过8,000万吨。

海关总署的数据显示，中国1-5月钢材出口上升6.4%，至4,628万吨。

中国钢材出口强劲，已经招致全球同业的抨击，指责中国在国内需求放缓后，倾销价格低廉的出口产品。

“钢材出口降温主要体现在对美国和欧洲的出口，而这些占总体出口的比例不足10%，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)大宗商品策略师Daniel Hynes说。

“我们仍看到对东南亚其他地区的出口很强劲，显然中国钢厂对该地区出口有竞争优势，”Hynes表示。Hynes预计今年中国钢材出口总量将再度超过1亿吨。

2015年中国钢材出口创出1.12亿吨的最高纪录。

据咨询公司MEPS的数据，韩国是中国最大的钢材出口市场，去年达到1,350万吨，对美国出口是235万吨。

围绕钢铁的贸易争端升级。美国监管机构对美国钢铁公司(United States Steel)X.N提出的申诉展开调查，该公司申诉称，中国竞争对手盗窃其商业机密并操纵价格。

4月末时，螺纹钢价格已自去年12月触及的数十年低点上涨了80%，引发钢厂增加产量，一些僵尸钢厂亦恢复生产，增大了政府削减过剩产能的难度。

中国政府承诺通过采取新措施和加强国际合作，限制钢铁产能并关闭疲弱的国有钢铁企业。(完)