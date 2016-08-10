中国钢铁出口不存在倾销 1-7月去产能仅完成今年目标的47%--发改委

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京8月9日 - 中国国家发改委周二称，中国钢铁企业出口不存在倾销问题，下半年将加快去产能工作；由于钢铁企业资产规模很大，负债率比较高，将通过兼并重组、资产重组、破产清算等方式妥善解决好债务问题。
央广网援引发改委产业司巡视员夏农指出，中国正不断推进化解过剩产能，但最新数据显示，截至7月钢铁去产能仅完成今年目标任务的47%。
“中国并不鼓励钢材出口，相反还采取一系列措施控制钢材出口，如对有些钢材品种加征出口关税以减少出口，并主动下调了钢材出口退税率，”他还强调，“中国钢铁企业出口能实现利润。”
他举例称，去年出口的板材平均价格每吨3,670元，去年最高的板材销售价格是每吨3,600元，远远低于出口价格。
在谈到去产能问题时，他表示，“按照传统来说时间已经过半了，确实说明了化解产能过剩确实任务非常艰巨，下半年必须要加快，确保完成目标任务。”
而在关停产能的同时，职工要安置好，各种方案都要积极稳妥的制定好。”
近期，在全球性产能过剩背景下，多国对中国钢铁产品发起反倾销调查或作出反倾销裁定。印度反倾销总局上周称，为保护国内钢铁业拟对进口的冷轧钢产品征收反倾销税。当周，墨西哥政府也称，做为反倾销调查的一部分，已针对进口自中国大陆和台湾的镀层钢板征收临时关税。（完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。