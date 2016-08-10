中国钢铁出口不存在倾销 1-7月去产能仅完成今年目标的47%--发改委

路透北京8月9日 - 中国国家发改委周二称，中国钢铁企业出口不存在倾销问题，下半年将加快去产能工作；由于钢铁企业资产规模很大，负债率比较高，将通过兼并重组、资产重组、破产清算等方式妥善解决好债务问题。

央广网援引发改委产业司巡视员夏农指出，中国正不断推进化解过剩产能，但最新数据显示，截至7月钢铁去产能仅完成今年目标任务的47%。

“中国并不鼓励钢材出口，相反还采取一系列措施控制钢材出口，如对有些钢材品种加征出口关税以减少出口，并主动下调了钢材出口退税率，”他还强调，“中国钢铁企业出口能实现利润。”

他举例称，去年出口的板材平均价格每吨3,670元，去年最高的板材销售价格是每吨3,600元，远远低于出口价格。

在谈到去产能问题时，他表示，“按照传统来说时间已经过半了，确实说明了化解产能过剩确实任务非常艰巨，下半年必须要加快，确保完成目标任务。”

而在关停产能的同时，职工要安置好，各种方案都要积极稳妥的制定好。”

近期，在全球性产能过剩背景下，多国对中国钢铁产品发起反倾销调查或作出反倾销裁定。印度反倾销总局上周称，为保护国内钢铁业拟对进口的冷轧钢产品征收反倾销税。当周，墨西哥政府也称，做为反倾销调查的一部分，已针对进口自中国大陆和台湾的镀层钢板征收临时关税。（完）