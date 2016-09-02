焦点：中国不锈钢产出扩增 或将扭转镍价近期颓势

路透墨尔本9月2日 - 随着投资人将焦点从菲律宾供应疑虑转移至需求，今年中国不锈钢产出意外跳增或将引发镍价大涨；中国为全球最大镍消费国。

根据瑞银指出，中国1-7月含镍300系列不锈钢产出扩增至1,120.1万吨，较2015年同期增长10%。瑞银称，2016年1-7月整体不锈钢产出较上年同期增加8%至1,363.9万吨。

英国钢铁谘询机构MEPS于2月发布预估时，预测中国产出仅会增加1.7%。

中国不锈钢产量上升，可能带动镍价在8月下跌后上涨；当时菲律宾连续关闭镍矿的行动已停止，削弱了对镍矿供应萎缩的忧虑。

瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan称，“人们一直在关注供应面，也应该关注需求面，而这方面看起来更喜人，”

分析师称，钢厂生产更多的300系列不锈钢，减少生产质量较低的200系列不锈钢。300系列不锈钢含有8-10%的镍，而200系列含镍量约为3%。

麦格理分析师Jim Lennon称，“镍价较低以及客户排斥低质钢材，使市场从200系列不锈钢转向300系列。”

Lennon说，中国2016年的镍需求料增加9-10万吨，因在低价和印尼出口禁令导致镍矿石供应下降后，甚至镍生铁生产商也更多地采用镍作为其给料。

瑞银称，中国约占全球镍需求的53%。

在中国之外的其他地方，由于缺乏含镍废料，很多厂商不得不采用精炼镍。去年含镍废料的价格低于伦敦金属交易所(LME)镍价的75%。Lennon说，但今年的价格在LME镍价的75-80%之间。

“我们认为今年全球镍使用量将增加5.8%，增幅远高于其他金属，”他说。

6月份围绕菲律宾将对镍矿出口下达全面禁令的担忧，推动镍价上涨。截至8月中旬，伦敦金属交易所(LME)镍价已上涨三分之一，达到每吨超过11,000美元的峰值。但由于没有更多镍矿关停，截至周五镍价又大幅回落9%至每吨9,995美元。

瑞银的Morgan预计，第四季镍价平均每磅4.75美元或每吨10,472美元。

麦格理预计，今年菲律宾镍矿产量将下降8.5万吨至35.5万吨，将全球2016年供应量拉低3.3%至191.4万吨。这将导致镍矿市场形成7万吨短缺，成为五年来首次。(完)