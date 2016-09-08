焦点：中国8月钢铁出口降至六个月最低 全球其他地区暂获喘息之机

路透9月8日 - 受国内价格走强影响，中国8月钢铁出口降至六个月最低，对于那些抱怨低价中国钢材涌向国际市场的海外竞争对手，这无疑是一次喘息机会。

但由于中国政府不断努力解决其长期产能过剩问题，中国钢铁生产商可能又会将过剩产量输出海外，从而轻易推升出口规模，所以全球其它地区获得的这种喘息机会可能为时短暂。

其它方面，周四公布的中国8月贸易数据显示，当月原油和煤炭进口增加，而铜、铁矿石和大豆进口下降。

中国8月整体进口是近两年来首度转为同比增长，反映内需在一系列稳增长政策支持下有些许回暖，推动中国经济进入更为均衡的状态。

中国海关总署的数据显示，8月钢铁产品出口规模为901万吨，低于7月的1,030万吨。

这是钢铁产品出口连续第二个月下滑，出口量创下2月所及811万吨以来最低，但1-8月出口仍较上年同期增加6.3%，达到7,635万吨。

“这是一个好的发展，但由于过剩产能巨大且有出口退税政策，中国钢铁出口要大幅下降，还有很长一段路要走，”东盟钢铁业协会副主席Roberto Cola说。

中国的过剩钢铁产能估计在3亿吨左右，这相当于全球第二大钢铁生产国日本2015年产量的三倍。中国表示将继续对钢铁出口商的退税政策。

Cola表示，出口的下降表明在美国、印度等国征收反倾销关税之后，中国钢铁厂商面临着困难。

不过咨询公司CRU驻北京的分析师Richard Lu表示，出口的下降是因为国内钢价坚挺，而不是中国屈服于其他国家施加的压力。

“我们可能会看到9月出口会环比持平，或仅仅略有增长，因国内价格可能因为季节性需求以及补充库存而进一步上涨，”Lu说。

中国钢铁价格自5月底以来已经上涨20%，因库存较低且产出放缓，因为一些钢厂被政府勒令关闭。

截至7月，中国制定的今年削减4,500万吨钢铁产能的目标完成了47%。

G20领导人本周在中国举行的会议上承诺要解决钢铁产能过剩的问题。产能过剩已经令全球钢铁价格多年来一直处在低位。

**原油、煤炭进口飙升**

中国8月进口数据中，原油进口量增至3,285万吨，为纪录第二高水平，因油价下跌激发了买盘；煤炭进口较7月大增25%。

“季节性需求高峰，今年年初以来国内价格持续上涨，以及政府对供给侧的限制措施，均导致(煤炭)进口增加，”北京的一位资深煤炭贸易商称。

其他一些大宗商品的进口量下降，其中铁矿石进口量降至8,772吨，7月为8,840万吨--这是单月纪录第二高水准。

由于买家等待国家储备大豆的出售，因而放慢进口步伐，中国8月大豆进口较前月减少1.2%。

铜进口量降至一年低点，受季节性需求放缓以及国内精炼铜产量增加影响。

“我认为年底前铜进口都不会大幅回升。整体来看，铜市场供应仍非常充裕，且中国(最终用户)的需求增长仍处于下行趋势，”澳洲国民银行(NAB)驻墨尔本的经济学家Amy Li说。(完)