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中国财经 | 2016年 5月 27日 星期五 11:36 BJT

中国93家大中型钢企4月利润逾72亿元 亏损面15.1%--中钢协

路透北京5月27日 - 中国钢铁工业协会最新公布，93家大中型钢铁企业4月实现销售收入2,175.12亿元人民币，利润总额72.14亿元；亏损企业14家，亏损面15.1%，亏损企业亏损额为12.03亿元。

中国联合钢铁网援引中钢协数据并显示，1-4月上述企业累计实现销售收入7,834.62亿元，同比下降15.3%；累计亏损22.47亿元，同比减亏19.37%；亏损企业32家，亏损面34.4%，亏损企业亏损额146.04亿元，同比增亏23.76%。

中钢协稍早称，5月全国20个城市五大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，其中长材产品库存全部下降，板材产品库存略有上升。5月库存811.6万吨，环比下降2.44%。（完）

(发稿 乔艳红；审校 张喜良)

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