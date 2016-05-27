中国93家大中型钢企4月利润逾72亿元 亏损面15.1%--中钢协

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京5月27日 - 中国钢铁工业协会最新公布，93家大中型钢铁企业4月实现销售收入2,175.12亿元人民币，利润总额72.14亿元；亏损企业14家，亏损面15.1%，亏损企业亏损额为12.03亿元。
中国联合钢铁网援引中钢协数据并显示，1-4月上述企业累计实现销售收入7,834.62亿元，同比下降15.3%；累计亏损22.47亿元，同比减亏19.37%；亏损企业32家，亏损面34.4%，亏损企业亏损额146.04亿元，同比增亏23.76%。
中钢协稍早称，5月全国20个城市五大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，其中长材产品库存全部下降，板材产品库存略有上升。5月库存811.6万吨，环比下降2.44%。（完）
(发稿 乔艳红；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。