去年前11月中国99家大中型钢企实现利润331亿元 同比扭亏为盈--钢协

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京1月4日 - 人民日报周三援引中国钢铁工业协会消息，2016年1-11月份，99家大中型钢铁企业累计实现销售收入25,098.27亿元人民币，同比下降4.36%；累计实现利润331.46亿元，较去年同期亏损529.06亿元的情况大幅好转。
单独2016年11月，99家大中型钢铁企业实现销售收入2,648.93亿元，利润总额44.22亿元，亏损企业22家，亏损额为23.07亿元。
中钢协副会长、冶金工业规划研究院院长李新创表示，尽管钢铁企业效益有所改善，但是行业的利润率仍然很低，仅1.28%左右。
2016年前11月还有亏损企业26家，亏损面26.3%，亏损总额达218.84亿元，钢铁行业脱困还任重道远。
“2017年钢铁去产能的力度和决心不能动摇，特别是要进一步淘汰落后产能和打击“地条钢”，以维护正常的市场秩序。”李新创称。
中国国务院办公厅日前发布关于江苏华达钢铁有限公司和河北安丰钢铁有限公司违法违规行为调查处理情况的通报，责成江苏省和河北省政府向国务院作出深刻检查，并对两起事件进行严肃处理和严厉问责。
中国国家发展改革委、工业和信息化部联合发布通知，决定自2017年1月1日起，对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。