中国螺纹钢期货创近四个月收盘新高 宏观数据暖风频吹

路透北京8月9日 - 中国螺纹钢期货周五连续第八个交易日上扬，创下近四个月以来最高收位。近期公布的一系列宏观数据发出中国经济底部企稳信号，令反应灵敏的建材类期货价格持续走强。

上期所螺纹钢期货收涨0.51%至每吨3,755元，为4月16日以来最高收位。本周累计上涨2.12%。

“这两天有点‘数据驱动行情’的意味，进出口、工业增加值等一系列宏观数据向好，给螺纹钢期价来宏观面的提振。持仓方面主要多头席位的增仓也表明其看多后市的信心，”光大期货钢材分析师唐嘉宾表示。

中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，高于预期。前一日海关公布的进出口数据亦双双超出预期，表明在决策层近期频频出台“稳增长”措施的背景下，中国经济或底部企稳。

唐嘉宾表示，螺纹钢期价在持续上攻后近期可能会有一个回调整固的过程，但整体向上的趋势没有改变，至于后面的空间有多大还要看后续有何政策出台，以及政策力度有多大。

作为钢材下游的房地产市场近期动向频频。多家上市公司陆续公布融预案，而稍早中央政治局会议也指出促进房地产市场平稳健康发展。不过业内人士表示，再融资开闸并不代表决策层有意给房地产调控松绑，在一线城市房价依然高企的背景下，依靠地产市场大幅拉动螺纹钢需求的可能性不大。

此外，近日南方部分城市的气温屡创纪录，也令部分市场人士担心下游建筑业的开工状况。

申银万国期货在研报中指出，尽管多个城市处于高温令工地开工受限，但原材料价格上涨和库存较少使得钢价短期内易涨难跌。

市场人士亦指出，近期铁矿石价格走势偏强，加之同为上游原料的焦炭和焦煤价格低位反弹，也给钢价提供了成本支撑。

此前中国钢铁工业协会表示，随着国内市场钢材价格小幅回升，7月份中国铁矿石价格也呈小幅上涨态势。不过后期随着钢铁产量的进一步下降，铁矿石需求将有所放缓。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)

上期所 沪铜(cu) 1311 51,520 0.74 262,702

黄金(au) 1312 261.55 1.69 139,264

螺纹钢 (rb) 1401 3,755 0.51 1,538,328

橡胶 (ru) 1401 19,330 2.22 185,686

大商所 豆粕 (m) 1401 3,180 0.86 1,826,218

豆油 (y) 1401 6,920 0.09 720,442

焦炭 (j) 1401 1,531 1.66 278,424

郑商所 白糖 (sr) 1401 4,974 0.28 525,462

棉花 (cf) 1401 19,795 -0.08 69,020

中金所 沪深300(if) 1308 2,288.2 1.09 55,338

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期

货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦; 审校 黄凯)

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