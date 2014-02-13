螺纹钢期货节后跌跌不休 需求淡季叠加资金面紧张拖累

路透北京2月13日 - 中国钢铁类期货在春节后第一周继续在底部徘徊，螺纹钢主力合约续刷新上市来低位，铁矿石和焦煤主力合约本周亦在试探合约上市新低。目前正处于钢材消费淡季，资金面紧张情势未改，市场延续弱势。

分析师指出，整体商品的行情不佳，钢铁行业的形势更加恶劣，但目前来看，利空因素基本出尽，考虑到节后工地开工率将陆续上升，将提振市场多头人气。

上期所螺纹钢主力1405合约春节后的价格波动区间明显下移，最近两日的收盘价更是跌破每吨3,400元人民币，继续刷新该合约挂牌以来新低。大连铁矿石1405合约虽未刷新挂牌新低，但价格重心亦较节前明显下移。

铁矿石现货价格亦表现低迷，Steel Index的数据显示，品位62%的铁矿石现货参考价.IO62-CNI=SI周三一度下跌至每吨120美元，为7月初以来最低。

“消费旺季还没到来，市场偏弱，但现在看起来也有点跌不动了，不排除有一波触底反弹的可能性，但也只能是一波小反弹。”银河期货钢铁分析师李骥指出。

但他指出，钢铁业基本面仍表现悲观，库存多产量高，而目前还看不到需求复苏的迹象，螺纹钢价格大幅反弹的可能性不大，最多是一波小反弹。

总体而言，今年螺纹钢价格重心将会比去年更加低，没有明显的需求支撑，且铁矿石和焦煤等原材料价格下跌为螺纹钢成本线下移提供空间。

我的钢铁网分析师指出，春节刚刚结束，下游需求仍未恢复正常，市场交投清淡，且节后市场资金面仍偏紧，现货价格继续小幅松动。钢坯、铁矿石等原材料价格弱势波动，现货市场成本支撑有限，市场显露疲态。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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