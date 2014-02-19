螺纹钢期货冲高回落 贵金属前期连升后现疲态

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京2月19日 - 中国期市周三整体呈现震荡整理走势，上海期货交易所螺纹钢期货盘中冲高后回落收跌。分析师称，螺纹钢上涨缺乏下游消费复苏的支撑，料很难摆脱低迷格局，今天的走势亦为本轮弱势反弹笼罩上阴影。
贵金属期货则在连续走升之后出现疲态，投资者获利了结，贵金属期货可能就此进入整理期。黄金期货主力合约1406合约收跌0.35%至每克259.35元人民币，白银期货主力合约1406合约收跌0.14%至每公斤4,432元。
而螺纹钢期货主力合约小幅收跌0.09%至每吨3,436元人民币，盘中则一度涨至3,449元。螺纹钢期货自上周四启动一轮弱势反弹行情，截至周二主力合约已连续四日收涨，并累计涨幅2.4%。
“（钢材）下游产业链的消费没有恢复之前，上游的原料价格不会跟进上涨，这不是炸一两个高炉就能解决的问题。”华泰长城资深分析师曹祥辉指出。
在他看来，今天的走势充分说明大家不看好钢材消费的前景，也给本轮钢材价格的反弹笼罩上了阴影，现在铁矿石库存和钢材库存都在历史高位，并在持续增加，短期资金推动下的本轮反弹应该空间有限，估计1405合约在每吨3,510元就将遭遇强大阻力。
他强调，现在螺纹钢期货的投资者都在观望中，下游行业对钢材采购意愿不振打击做多情绪。
中钢协数据显示，2月上旬末，重点统计钢铁企业库存量为1,632.84万吨，较上一旬末增加了272.3万吨，环比是上涨20.02%，创历史新高。2月上旬恰逢春节长假，市场闭市，钢厂发货受限，整个假期钢厂处于被动增库存态势。(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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