螺纹钢铁矿石均创合约新低

路透上海1月21日 -中国钢铁类期货周二出现加速下跌，铁矿石大跌逾2%创出该品种上市以来新低，螺纹钢亦触及合约低位，春节临近现货需求接近停滞，令多头人气十分脆弱，节前料延续弱势探底走势。

上期所螺纹钢主力1405合约连续第四日收低，下跌1.47%至每吨3,410元人民币，为该合约挂牌以来新低。大连铁矿石1405合约大跌2.31%至每吨847元，为该品种去年10月上市以来最低。

铁矿石现货价格亦表现低迷，SteelIndex的数据显示，品位62%的铁矿石现货参考价.IO62-CNI=SI周一下跌近2%，至7月初以来最低的每吨124.80美元。

“春节前各地建设项目逐步停工，钢材现货需求清淡，期货价格也就这样了，”南华期货工业品总监曹扬慧表示。

她并称，铁矿石期价前期跌幅较小，近期在下游需求不振的拖累下开始补跌，而这反过来也削弱了螺纹钢的原料成本支撑。

业内人士并指出，由于市场普遍预期铁矿石供应趋于宽松，加之近期矿价呈现加速下跌迹象，令钢厂不敢贸然大量采购原料。

中国国家统计局周一公布，去年12月全国粗钢产量为6,235万吨，同比增加6.5%；不过当月日均201.13万吨的产量则创下年内新低。

曹扬慧表示，今年的春节假期有可能成为钢材类期价表现的分水岭，随着年后随着大部分工地复工，补库需求方面肯定会比现在要好，充分调整后的期货市场料将借此出现一波反弹。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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