中国螺纹钢期货逼近合约低位 库存重压下市场期待政策提振

路透上海2月21日 -中国螺纹钢期货周五小幅下跌，主力合约收盘逼近挂牌以来的最低位。春节长假后下游需求仍未明显启动，导致钢材和原料库存压力高企，期货和现货市场偏空格局仍难扭转。

不过市场人士表示，随着中国人大和政协“两会”的临近，对城镇化等政策的期待也会有所升温，须关注政策因素对价格的影响。

螺纹钢期货主力1405合约收低0.44%，至每吨3,389元，距上周一创下的3,380元的合约低位仅咫尺之遥。螺纹钢本周累计下跌0.67%，过去10周仅两度录得周涨幅。

“现在供需面仍然较弱，无论是钢材还是上游铁矿石库存压力都很大。”广发期货钢材分析师夏才俊表示。

他指出，随着气温的回升，下游建筑业需求应会有季节性反弹，但目前大规模补库迹象还没有看到。

现货市场报价显示，目前北京、上海等地螺纹钢价格徘徊于每吨3,100-3,200元左右，意味着近月期价较现货仍有一定幅度的升水，而上游铁矿石和焦炭焦煤的连续下跌，也让钢价的成本支撑不被看好。

大连铁矿石主力1405合约周五收跌0.58%至每吨851元，盘中下探846元，亦接近该合约挂牌以来低位。焦炭和焦煤分别下跌0.67%和0.32%。

不过夏才俊表示，目前钢焦产业链品种破位大跌的可能性不太高，因市场对“两会”出台城镇化和进一步淘汰钢铁产能政策的预期比较高，对国内存款准备金率下调也有一定的期待，若上述预期有部分兑现，将给市场带来提振。

中钢协最新统计数据显示，2月上旬全国预估粗钢日产量206.6万吨，旬环比涨5.2%。这一日产量水平为去年12月以来的新高，而该旬环比涨幅至少为2013年以来的最高。

中国海关周五公布的月度进出口数据显示，1月精炼铜进口39.75万吨，同比增长63.5%。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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