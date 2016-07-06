1-5月会员钢铁企业扭亏为盈 但销售利润率仅有0.83%--中钢协

路透北京7月6日 - 中国钢铁工业协会周三公布统计数据显示，1-5月份会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润87.36亿元人民币，实现了扭亏为盈，但销售利润率只有0.83%，降本增效任务依然艰巨。

刊登在中钢协网站的新闻稿称，在钢材市场和铁矿石市场都供大于求的情况下，铁矿石价格难以大幅上涨；而进入盛夏后，钢铁消费更为疲软，后期铁矿石价格将呈小幅波动走势。

“随着钢材市场价格回落，钢铁产量将有所减少，目前铁矿石港口库存仍然处于高位。”新闻稿称，“尽管在6月底，受英国退欧和宝武重组等消息影响，期货市场带动现货价格有所上涨，但从总体上看，需求形势没有明显改观，后期铁矿石价格难以大幅提高。”

6月份，钢价呈先升后降、窄幅波动走势，铁矿石价格则由降转升。受钢铁产量下降影响，铁矿石需求不旺，铁矿石港口库存依然高企，市场供大于求矛盾未有改观。

据钢铁协会监测，6月末，CSPI国内钢材综合价格指数为67.83点，比5月末降低2.14点，降幅为3.06%，连续第2个月环比下降；据钢铁协会旬报统计，6月中上旬会员钢铁企业粗钢累计日产量为172.27万吨，比5月份下降2.01%。进入夏季后，由于钢材需求增长乏力，以及在去产能去库存的背景下，钢铁生产难以继续增长，铁矿石需求也难以增加。

港口库存依然高企，铁矿石供大于求态势未有改观，据钢铁协会监测，6月末，企业进口铁矿石库存量为4137万吨，环比上升37万吨，升幅为0.90%；全国进口铁矿石港口库存量为10268万吨，环比上升82万吨，同比上升2397万吨；1-5月份，全国生铁产量为2.86亿吨，同比减少822万吨；而同期进口铁矿石4.12亿吨，同比增加3445万吨。铁矿石市场供大于求态势未有改观。（完）

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