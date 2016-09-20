中国钢铁行业重组路线图排定 继宝钢武钢后鞍本重组将登场--报载

路透上海9月20日 - 据上海证券报周二报道，中国钢铁工业协会副会长迟京东昨透露，国务院近期发布了关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见。6月底正式开启的宝钢武钢重组，正是落实此份文件的一项重要举措，下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进。

此前，外界盛传宝钢、武钢合并后，下一个合并的就是首钢与河北钢铁。迟京东表示，目前还没有这个日程，上述指导意见也没有指出首钢要与河北钢铁兼并重组。下一个国家推动的兼并重组对象将是鞍钢和本钢，马上就会研究，到年底可能就会对外公布。

据介绍，该指导意见设定的总目标是，到2025年，中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内，其中包括8,000万吨级的钢铁集团3-4家、4,000万吨级的钢铁集团6-8家，和一些专业化的钢铁集团，例如无缝钢管、不锈钢等专业化钢铁集团。

围绕这一总目标，钢铁产业兼并重组从现在至2025年将分三步走：第一步是到2018年，将以去产能为主，该出清的出清。同时，对下一步的兼并重组作出示范，例如目前宝钢武钢的兼并重组；第二步是2018年-2020年，完善兼并重组的政策；第三步是2020年-2025年，大规模推进钢铁产业兼并重组。

“所以，兼并重组要成为钢铁行业今后发展的主导，每个钢铁企业都要考虑‘我和谁重组、谁和我重组、我跟谁优化、谁跟我优化’，而不是像过去那样，上两个高炉、上两个转炉。”迟京东说。

鞍钢集团于2010年5月由鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组而成，已形成跨区域、多基地、国际化的发展格局，是国内最具有资源优势的钢铁企业。旗下有A股上市公司鞍钢股份(000898.SZ)和*ST钒钛(000629.SZ)。而本钢集团具备年产2,000万吨优质钢材的生产能力，旗下有A股上市公司本钢板材(000761.SZ)。

事实上，早在2005年8月16日，东北地区最大的两家钢铁联合企业--鞍钢集团和本钢集团联合重组成立了鞍本钢铁集团，并在沈阳举行了揭牌仪式。从公开资料看，这次重组似乎不知所终。

迟京东说：“在化解过剩产能的过程中，实现脱困升级才是钢铁行业的最终目标。如果只化解了过剩产能，而没能脱困升级，也是不成功的。”

数据显示，中国大中型钢企利润从2007年1,600多亿元的峰值水平，一路下降至2012年接近零值，再跌至2015年行业亏损600多亿元的罕见状态。而钢铁业的名义与实际投资，也在2014年和2015年连续两年出现投资负增长。

“很多钢企建在不应布局的地方。下一步，结合兼并重组，也需进一步调整布局。”迟京东说，现在需要考虑在哪里生产更好、哪里更有条件建厂。比如，沿海、沿长江的生产要素就比内陆更好。又如，一些钢厂建在省会城市等重要城市，也是非常不合理的布局。在省会城市的济钢很可能在明年关门，被日照新建的钢厂所替代。

“一些内陆钢厂的生产规模可能要压缩，但是在沿海尤其是南部沿海的生产规模还会增加。”迟京东如是分析了未来钢铁产能的分布。（完）