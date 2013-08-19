河北整顿钢铁业动真格 到2017年底钢铁产能拟削减6,000万吨--报载

路透北京8月19日 - 中国最大的钢铁生产省--河北省整顿钢铁业动真格。中国环境报周一报导称，《河北省环境治理攻坚行动方案》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》将于近期出台，并将明确提出到2017年底，全省钢铁产能削减6,000万吨，到2020年再削减2,600万吨。

河北省是中国钢铁产量最大的省份，按今年一季度末数据计，河北省粗钢产量仍居全国第一位，占全国产量的27.46%。

报导称，河北省将把钢铁企业环境问题治理整顿工作与大气污染综合防治行动相结合，确保钢铁企业治理整顿工作扎实有效开展。

据介绍，环境保护部近期组织的暗查发现，河北省一些钢铁企业整改方案制定不完善，整改后主要污染物排放不能满足《河北省钢铁工业大气污染物排放标准》；个别钢铁企业违规建设项目擅自开工建设；部分钢铁企业存在烧结机脱硫设施不正常使用、自动监控数据弄虚作假现象；部分钢铁企业限期整改期间存在粉尘无组织放散严重，污染物超标排放现象。

对此，河北省将再次对钢铁企业进行拉网式排查，特别是对脱硫设施不正常运行、在线监控数据弄虚作假等行为进行重点检查，对存在环境问题的钢铁企业下达限期整改任务，督促企业制定完善的整改方案，严格对整改方案进行审核，经专家论证后组织实施，确保钢铁企业通过限期整改。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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