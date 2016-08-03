安赛乐米塔尔拟将华菱钢铁全部持股转让予湖南国企创新基金

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透上海8月3日 - 中国大型钢铁公司--华菱钢铁(000932.SZ)周三公告称，接第二大股东安赛乐米塔尔(ISPA.AS)通知，安赛乐米塔尔拟将其所持有的公司10.08% A股转让给湖南国企创新私募投资基金，本次权益变动完成后，安赛乐米塔尔将不再持有公司股份。
公告指出，安赛乐米塔尔拟将其所持有的华菱钢铁约3.0394亿股无限售流通A股股份转让给湖南国企创新私募投资基金；深圳市前海久银投资基金管理有限公司作为基金管理人，代表湖南国企创新基金与安赛乐米塔尔签署了《股份转让协议》。
而本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，本次权益变动完成后，安赛乐米塔尔将不再持有公司股份；深圳久银基金管理公司管理的湖南国企创新基金将持有公司约10.08%股份。
华菱钢铁是湖南国有企业中最大的上市公司，全球最大钢铁企业安赛乐米塔尔此前为华菱钢铁第二大股东。不过，由于因技术转让等问题，近几年外方股东与上市公司关系并不融洽，安赛乐米塔尔此前已向华菱集团转让部分华菱钢铁股份。
华菱钢铁7月曾公告称，拟与控股股东华菱集团等进行资产置换和资产重组，置出目前陷入困境的钢铁资产，置入及增发收购金融和节能发电资产，并拟配套融资至多85亿元人民币。[nL4S1A4032]
华菱钢铁自3月底开始停牌，筹划资产重组事宜，停牌前该股收报3.95元。因深交所需对重组材料进行事后审核，公司股票暂不复牌。（完）
(发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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