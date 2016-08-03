安赛乐米塔尔拟将华菱钢铁全部持股转让予湖南国企创新基金

路透上海8月3日 - 中国大型钢铁公司--华菱钢铁(000932.SZ)周三公告称，接第二大股东安赛乐米塔尔(ISPA.AS)通知，安赛乐米塔尔拟将其所持有的公司10.08% A股转让给湖南国企创新私募投资基金，本次权益变动完成后，安赛乐米塔尔将不再持有公司股份。

公告指出，安赛乐米塔尔拟将其所持有的华菱钢铁约3.0394亿股无限售流通A股股份转让给湖南国企创新私募投资基金；深圳市前海久银投资基金管理有限公司作为基金管理人，代表湖南国企创新基金与安赛乐米塔尔签署了《股份转让协议》。

而本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，本次权益变动完成后，安赛乐米塔尔将不再持有公司股份；深圳久银基金管理公司管理的湖南国企创新基金将持有公司约10.08%股份。

华菱钢铁是湖南国有企业中最大的上市公司，全球最大钢铁企业安赛乐米塔尔此前为华菱钢铁第二大股东。不过，由于因技术转让等问题，近几年外方股东与上市公司关系并不融洽，安赛乐米塔尔此前已向华菱集团转让部分华菱钢铁股份。

华菱钢铁7月曾公告称，拟与控股股东华菱集团等进行资产置换和资产重组，置出目前陷入困境的钢铁资产，置入及增发收购金融和节能发电资产，并拟配套融资至多85亿元人民币。[nL4S1A4032]

华菱钢铁自3月底开始停牌，筹划资产重组事宜，停牌前该股收报3.95元。因深交所需对重组材料进行事后审核，公司股票暂不复牌。（完）